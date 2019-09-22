Во что обойдется Минску упрощение визового режима с ЕС?

Источник материала: Tut.by

Соглашение об упрощении выдачи виз для граждан Беларуси (после его подписания и выполнения сторонами внутренних процедур) должно вступить в силу одновременно с Соглашением о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба соглашения не содержат односторонних обязательств, все обязательства носят взаимный характер, заявили представители консульского управления МИД Беларуси в ходе онлайн-конференции на странице МИД Беларуси в Ф ейсбуке .



Фото: TUT.BY

После вступления соглашений в силу Беларусь, как и Евроcоюз, должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В проекте Соглашения о реадмиссии предусмотрены взаимные быстродействующие и эффективные процедуры, связанные с данным процессом, отметили в МИД.

В отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран проектом Соглашения о реадмиссии предусмотрен двухлетний переходный период (два года с даты вступления в силу Соглашение не будет применяться в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства).

«По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное Соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси», — уверены в МИД.

Напомним, 20 сентября МИД Беларуси сообщил , что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Указы президента Беларуси о проектах соглашений с ЕС были опубликованы 21 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас Минск и Брюссель осуществляют внутренние процедуры, которые позволят подписать соглашения. «Они вступят в силу через два месяца после заключения», — отметил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель. При этом он дал понять, что европейской стороне на согласование потребуется время, в ЕС 28 стран, это долгий процесс. «Но я настроен оптимистично», — сказал Шубель.

Со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро.