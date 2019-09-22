|
Во что обойдется Минску упрощение визового режима с ЕС?
23.09.2019 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соглашение об упрощении выдачи виз для граждан Беларуси (после его подписания и выполнения сторонами внутренних процедур) должно вступить в силу одновременно с Соглашением о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба соглашения не содержат односторонних обязательств, все обязательства носят взаимный характер, заявили представители консульского управления МИД Беларуси в ходе онлайн-конференции на странице МИД Беларуси в
После вступления соглашений в силу Беларусь, как и Евроcоюз, должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В проекте Соглашения о реадмиссии предусмотрены взаимные быстродействующие и эффективные процедуры, связанные с данным процессом, отметили в МИД.
В отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран проектом Соглашения о реадмиссии предусмотрен двухлетний переходный период (два года с даты вступления в силу Соглашение не будет применяться в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства).
«По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное Соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси», — уверены в МИД.
Напомним, 20 сентября МИД Беларуси
Сейчас Минск и Брюссель осуществляют внутренние процедуры, которые позволят подписать соглашения. «Они вступят в силу через два месяца после заключения», —
Со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних 60 до 35 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран проектом Соглашения о реадмиссии предусмотрен двухлетний переходный период
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)