|
Беларусь заимствует у Всемирного банка 90 млн евро на ремонт 220 школ
23.09.2019 19:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко своим указом № 353 одобрил соглашение о займе между Беларусью и Всемирным банком. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Предусматривается, что в 2019—2025 годах будет привлечен дополнительный займ в размере 90 млн евро для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением. Тогда ВБ
За эти средства планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны. Их оснастят современным оборудованием. Кроме того, в некоторых школах Витебской области намерены предоставлять социально-культурные услуги населению, а в школах Могилевской области появятся центры инновационного развития.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)