«Наша внутренняя классификация». Эйсмонт про заявление Лукашенко о создании ракеты средней дальности

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, о каких ракетах говорил сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко. Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.



Фото предоставлено Белорусской федерацией лёгкой атлетики

«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО „Полонез“, применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 километров», — рассказала Эйсмонт.

Александр Лукашенко на встрече с Головченко заявил , что в Беларуси уже создали ракету средней дальности (от 1000 до 5500 километров. — прим. ред.), сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.

«Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены», — сказал президент.

«Наша Нива» после заявления президента обратилась в Госкомвоенпром, чтобы узнать, появилась ли в Беларуси ракета средней дальности, т.к. до этого было известно только о ракетах для РСЗО «Полонез». Дальность стрельбы комплекса (до 300 км). Ситуацию прокомментировал официальный представитель ведомства Владимир Лавренюк.

«Дело в том, что недавно мы представили сразу две новые ракеты. Первая из них — это концепт, — ракета, которая летит до 500 километров, она для «Полонеза». Над эти как раз сейчас идут работы.

Еще одна ракета, по словам Лавренюка, — для комплекса «Бук-БМ3К», в котором Беларусь заменила все, в том числе боевую ракету. Она средней дальности, но это по классификации для зенитных ракет.