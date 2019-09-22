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«Наша внутренняя классификация». Эйсмонт про заявление Лукашенко о создании ракеты средней дальности
23.09.2019 20:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, о каких ракетах говорил сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко. Об этом
«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО „Полонез“, применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 километров», — рассказала Эйсмонт.
Александр Лукашенко на встрече с Головченко
«Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены», — сказал президент.
«Дело в том, что недавно мы представили сразу две новые ракеты. Первая из них — это концепт, — ракета, которая летит до 500 километров, она для «Полонеза». Над эти как раз сейчас идут работы.
Еще одна ракета, по словам Лавренюка, — для комплекса «Бук-БМ3К», в котором Беларусь заменила все, в том числе боевую ракету. Она средней дальности, но это по классификации для зенитных ракет.
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«Наша внутренняя классификация». Эйсмонт про заявление Лукашенко о создании ракеты средней дальности
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, о каких ракетах говорил сегодня Александр Лукашенко на встрече с председателем Госкомвоенпрома...
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