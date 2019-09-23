«Нам приносили извинения на уровне ООН». Глава Госкомвоенпрома об обвинениях в торговле оружием

Источник материала: Tut.by

Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко прокомментировал периодически звучащие в западных СМИ обвинения в адрес Беларуси в поставках вооружений в обход международных санкций.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился. Более того, нам приносили извинения на официальном уровне, даже на уровне ООН, по этому поводу. Хочу со всей ответственностью заявить, что в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны — ни технологий, ни изделий», — заявил Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Затронул он также европейские санкции в отношении одного из предприятий Госкомвоенпрома.

«Любые ограничительные меры идут во вред экономике. Неоднократно глава государства и министр иностранных дел указывали на то, что ограничения со стороны Евросоюза архаичны, не соответствуют уровню отношений между ЕС и Беларусью. Я просто надеюсь, что это связано с инерцией в каких-либо структурах, и там уже назрело понимание того, что это абсолютный архаизм», — высказал мнение Роман Головченко.

В последние годы Беларусь вошла в топ-25 крупнейших мировых экспортеров основных видов вооружения. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома за прошлый год составил 1 млрд долларов.

В 2011 году в штаб-квартире ООН извинились за нанесенный ущерб имиджу Беларуси из-за обвинения в нарушении международного эмбарго.

Ранее в комитете уже заявляли, что обвинения в поставках вооружений в обход международных санкций ни разу не были официально подтверждены международными экспертами. А Беларусь с 1993 года «регулярно направляет свою информацию в регистр ООН по обычным вооружениям с целью повышения транспарентности в сфере экспорта и импорта обычных вооружений и техники».