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Систему мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ создают в Беларуси

24.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Систему мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ создают в Беларуси

Система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг создается в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 сентября 2019 года № 628, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В систему мониторинга вошли Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства, областные контакт-центры, контакт-центр Минска, единые диспетчерские службы районного уровня, исполнители по оказанию ЖКУ.

Центр информационных технологий Мингорисполкома определен техническим оператором автоматизированной системы «Диспетчерская служба» — единой республиканской системы учета претензий граждан на качество ЖКУ.

Из документа следует, что Республиканская диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства переименовывается в Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства. Это государственное учреждение наделяется дополнительными функциями, а в его устав вносятся соответствующие изменения.

Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг создается в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета...
 
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