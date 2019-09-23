Правительство обещает Всемирному банку постепенно решить экономические проблемы

Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен пообещал решать экономические проблемы Беларуси не только на бумаге.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин отметил, что в Беларуси понимают и осознают все имеющиеся проблемы и их решением будут заниматься не откладывая.

«Мы должны сейчас разработать два больших программных документа - программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах», - отметил Александр Турчин.

При этом он отметил, что Беларусь реально оценивает свои возможности в вопросе решения текущих проблем.

«У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять», - подчеркнул Турчин.

Он обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет - это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет, пишет БЕЛТА .

Отметим, что накануне белорусским президентом был подписан документ о получении займа от ВБ на ремонт школ в Беларуси. Согласно последним данным, в 2019 – 2025 годах Беларусь возьмет у Международного банка реконструкции и развития 90 млн евро для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года (ранее ВБ уже выделял на проект 50 млн).