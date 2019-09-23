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Правительство обещает Всемирному банку постепенно решить экономические проблемы

24.09.2019 11:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен пообещал решать экономические проблемы Беларуси не только на бумаге.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин отметил, что в Беларуси понимают и осознают все имеющиеся проблемы и их решением будут заниматься не откладывая.

«Мы должны сейчас разработать два больших программных документа - программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах», - отметил Александр Турчин.

При этом он отметил, что Беларусь реально оценивает свои возможности в вопросе решения текущих проблем.

«У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять», - подчеркнул Турчин.

Он обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет - это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет, пишет БЕЛТА.

Отметим, что  накануне белорусским президентом был подписан документ о получении займа от ВБ на ремонт школ в Беларуси. Согласно последним данным, в 2019 – 2025 годах Беларусь возьмет у Международного банка реконструкции и развития 90 млн евро  для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года (ранее ВБ уже выделял на проект 50 млн).

Что касается повышения стоимости ЖКУ, то об этом речь идет уже не один год: полного возмещения стоимости услуг населением от властей Беларуси в свое время требовал МВФ для продолжения кредитования. Впоследствии стороны прекратили обсуждение данного вопроса, так как к компромиссу так и  не пришли. В октябре 2017-го года Александр Лукашенко распорядился поднимать стоимость услуг ЖКХ не более чем на 5 долларов в год, и только с его ведома. 

 
 
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Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен пообещал решать...
 
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