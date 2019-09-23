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«Белгоспищепром» предлагает вернуться к установлению минимального порога цен на сахар

24.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белгоспищепром» предлагает вернуться к установлению минимального порога цен на сахар

«Белгоспищепром» предлагает вернуться к установлению минимального порога цен на сахар. На уровне правительства разрабатывается механизм, чтобы в рыночных условиях стабилизировать работу производителей и сделать выпуск сахара рентабельным, сказал в интервью газете «Рэспублiка» председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло, сообщает БЕЛТА.

«Один из вариантов — возвращение к минимальному порогу цены. Благодаря такой мере мы создадим одинаковые входные условия для всех игроков, а потребители сами выберут, какой сахар купить, — отметил Александр Забелло. — Заводы будут конкурировать качеством продукции».

Он напомнил, что в прошлом году в республике действовало решение МАРТ об установлении предельных минимальных цен на белый кристаллический сахара. По данным статистики, в течение года средняя стоимость килограмма сахара не изменилась, осталась на уровне Br1,5.

Александр Забелло отметил, что вопрос справедливой цены очень актуален в ЕАЭС. Опыт Беларуси коллеги оценили положительно: сейчас речь идет о том, чтобы во всех странах союза ввести госрегулирование цен на сахар. «Это экономический подход, который позволит выравнять ситуацию, не загнать в убытки производство на всех этапах — начиная с поля и заканчивая реализацией в розничной торговле, чтобы сегодня зарабатывали и сельхозпредприятия, и производители, и торговля», — добавил он.

Стороны сошлись во мнении, что справедливая оптово-отпускная цена на белый сахар — $500-550 за тонну. На потребителях введение такой меры никак не скажется, удорожания никто не почувствует. Кроме того, в магазинах по-прежнему будут действовать акции и скидки.

Также председатель концерна «Белгоспищепром» затронул тему создания совместно с Россией единой экспортной компании. «Пока мы обсуждаем механизмы ее работы, но скажу так: наши экспортные объемы несопоставимы с объемами российских производителей. Тамошние производители могут позволить себе отгружать сахар по минимальным ценам, нам же необходимо думать о том, как сработать хотя бы в ноль. Вопрос в том, чтобы продажи были рентабельными», — сказал он.

По словам Александра Забелло, белорусский сахарный рынок взаимосвязан с рынком ЕАЭС, и пока остается не решенным вопрос баланса спроса, производства и реализации. Основные игроки, которые полностью закрывают внутренние потребности и имеют экспортные ресурсы, — Беларусь и Россия. С учетом переходящих запасов на союзном рынке профицит сахара достиг почти 1 млн т.

«В конце августа министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин провел консультации по вопросам о ситуации на рынке сахара и кондитерских изделий. Участники одобрили необходимость принятия мер, выравнивающих условия импорта сахара и сахара-сырца, а также кондитерских изделий всеми странами — членами ЕАЭС», — отметил Александр Забелло.

Страны сообща ищут возможные пути выхода на рынки третьих стран. В союзе со следующего года стороны договорились устранить все изъятия.

https://www.belta.by

 
 
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