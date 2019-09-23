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Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана

24.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Биологический заказник "Лебяжий" в последнее время может претендовать на звание одной из самых знаменитых  площадок Минска. В основном это касается строительства ресторана прямо на берегу пруда в заказнике. Кто-то считает, что это серьезно помешает экосистеме этого места, кто-то - что "наступления" города не избежать. Давайте посмотрим, на актуальные фото "Лебяжьего" и знаменитого ресторана, и узнаем, какие изменения произошли буквально вчера.

Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана

Чем знаменит заказник "Лебяжий"?

Биологический заказник "Лебяжий" был образован в 1984 году. Статус заказника этой территории был присвоен, чтобы сохранить ценный водно-болотный комплекс, место поселения и обитания редких птиц, включенных в Красную книгу. 

Ядро заказника - пруд "Лебяжий", именно здесь и живут эти самые птицы, которых нужно охранять. Однако строительная компания "Тапас" начала строительство ресторана на берегу пруда.

11 сентября в администрации Центрального района Минска прошло общественное обсуждение вопроса правомерности строительства и воздействия на окружающую среду ресторана, который возле заказника«Лебяжий» строит группа компаний «Тапас».

"На основании каких данных вообще разрабатывался отчет о воздействии будущего ресторана на окружающую среду?" — этот вопрос задал минчанин Сергей Смирнов. По словам представителя разработчика ОВОС — «Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам» — Анны Сидорович, «Тапас» предоставил им акт выбора участка для ресторана от 12 апреля 2019 года, акт возможного выбора земельного участка для размещения смотровой площадки для наблюдения за птицами, описание строительной деятельности на этой территории (пояснительную записку) и детальный план.

Председатель «Багны» Константин Чикалов спросил, как же тогда строители могли соблюдать экологические рекомендации, если отчет об ОВОС появился только на завершающей стадии работ? Представитель «Тапаса» ответил, что они работали в рамках законодательства, по ТКП и другим нормам.

В свою очередь замначальника УКС «Тапаса» Руслан Сиротин сообщил, что компания была привлечена к административной ответственности за это строительство. Правда, какая именно санкция была применена к застройщику, он не сообщил

Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана

Как выглядит ресторан сейчас?

Сейчас ресторан на завершающей стадии строительства, на объекте много рабочих. 

Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана

О чем говорится в новом Постановлении?

Вчера на сайте Совета Министров Беларуси опубликовано Постановление №647 от 23 сентября 2019, касающееся республиканского биологического заказника ”Лебяжий“. Теперь он преобразован в республиканский заказник ”Лебяжий“ в связи с изменением режима его охраны и использования. То есть из названия исключено слово "биологический". 

Согласно положению, заказник ”Лебяжий“ функционирует в г.Минске в целях сохранения и рационального использования ценного в научном, эстетическом и рекреационном отношении водно-болотного комплекса природно-антропогенного происхождения, в пределах которого находятся колониальные поселения и места обитания птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов, комплексов и объектов на территории заказника осуществляются в соответствии с планом управления республиканским заказником ”Лебяжий“, утвержденным Минским горисполкомом по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси.

Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
Что происходит с "Лебяжьим"? Актуальные фото заказника и ресторана
 
Теги: Минск
 
 
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Биологический заказник "Лебяжий" в последнее время может претендовать на звание одной из самых знаменитых  площадок Минска. В основном это касается строительства...
 
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