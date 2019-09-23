Чем знаменит заказник "Лебяжий"?

Биологический заказник "Лебяжий" был образован в 1984 году. Статус заказника этой территории был присвоен, чтобы сохранить ценный водно-болотный комплекс, место поселения и обитания редких птиц, включенных в Красную книгу.

Ядро заказника - пруд "Лебяжий", именно здесь и живут эти самые птицы, которых нужно охранять. Однако строительная компания "Тапас" начала строительство ресторана на берегу пруда.

11 сентября в администрации Центрального района Минска прошло общественное обсуждение вопроса правомерности строительства и воздействия на окружающую среду ресторана, который возле заказника«Лебяжий» строит группа компаний «Тапас».

"На основании каких данных вообще разрабатывался отчет о воздействии будущего ресторана на окружающую среду?" — этот вопрос задал минчанин Сергей Смирнов. По словам представителя разработчика ОВОС — «Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам» — Анны Сидорович, «Тапас» предоставил им акт выбора участка для ресторана от 12 апреля 2019 года, акт возможного выбора земельного участка для размещения смотровой площадки для наблюдения за птицами, описание строительной деятельности на этой территории (пояснительную записку) и детальный план.

Председатель «Багны» Константин Чикалов спросил, как же тогда строители могли соблюдать экологические рекомендации, если отчет об ОВОС появился только на завершающей стадии работ? Представитель «Тапаса» ответил, что они работали в рамках законодательства, по ТКП и другим нормам.

В свою очередь замначальника УКС «Тапаса» Руслан Сиротин сообщил, что компания была привлечена к административной ответственности за это строительство. Правда, какая именно санкция была применена к застройщику, он не сообщил