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«Гомельтранснефть Дружба» продает мясокомбинат

24.09.2019 13:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 16 октября назначен аукцион по продаже мясокомбината трубопроводной компании «Гомельтранснефть Дружба». Информация об этом размещена на сайте компании.


Основной вид деятельности предприятия — производство колбасных изделий и полуфабрикатов, в ассортименте — более 100 видов. Собственная торговая сеть состоит из шести розничных торговых точек.

В состав выставляемого на торги имущественного комплекса входят производственный цех, недвижимость, транспорт, оборудование.

Начальная цена продажи — 3,6 млн рублей.

В настоящее время ряд промышленных и энергетических госкомпаний пытаются избавиться от непрофильных активов.

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Начальная цена продажи - 3,6 млн рублей.
 
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