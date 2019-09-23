|
«Гомельтранснефть Дружба» продает мясокомбинат
24.09.2019 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 16 октября назначен аукцион по продаже мясокомбината трубопроводной компании «Гомельтранснефть Дружба». Информация об этом размещена на
Основной вид деятельности предприятия — производство колбасных изделий и полуфабрикатов, в ассортименте — более 100 видов. Собственная торговая сеть состоит из шести розничных торговых точек.
В состав выставляемого на торги имущественного комплекса входят производственный цех, недвижимость, транспорт, оборудование.
Начальная цена продажи — 3,6 млн рублей.
В настоящее время ряд промышленных и энергетических госкомпаний пытаются избавиться от непрофильных активов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальная цена продажи - 3,6 млн рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)