«Гомельтранснефть Дружба» продает мясокомбинат

Источник материала: Tut.by

На 16 октября назначен аукцион по продаже мясокомбината трубопроводной компании «Гомельтранснефть Дружба». Информация об этом размещена на сайте компании.





Основной вид деятельности предприятия — производство колбасных изделий и полуфабрикатов, в ассортименте — более 100 видов. Собственная торговая сеть состоит из шести розничных торговых точек.

В состав выставляемого на торги имущественного комплекса входят производственный цех, недвижимость, транспорт, оборудование.

Начальная цена продажи — 3,6 млн рублей.

В настоящее время ряд промышленных и энергетических госкомпаний пытаются избавиться от непрофильных активов.

«У нас больше всего колхозов». Минпром хотел бы отдать 80% социальных объектов государству