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В Беларуси появятся новые Duty free
24.09.2019 14:16 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Развитие торговли Duty free обсудили сегодня на совещании у Александра Лукашенко. Появятся как минимум четыре новых беспошлинных магазина.
Официальный белорусский лидер признал, что получил проект акта о развитии сети беспошлинной торговли. На сегодня, по его словам, работают 70 подобных магазинов, 3 из них и для прибывающих в страну. Вскоре
Лукашенко считает, что развитие такой торговли помогает повышению транзитной и туристической привлекательности Беларуси, отвечает современным стандартам комфортных условий для граждан, пересекающих границу, и выгодно.
«Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Также в сети беспошлинной торговли растет удельный вес товаров отечественного производства», - сказал Александр Лукашенко, отметив, что белорусских товаров около 25%.
Глава Беларуси признал пользу от этих магазинов для людей и попробовал разобраться их влияние на производителей товаров и владельцев обычных магазинов,
Еще четыре магазина на въезд
По результатам совещания было принято решение открыть еще четыре магазина duty free на въезде в страну. По словам первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, таким образом общее количество подобных на въезде на автомобильных пунктах пропуска достигнет пяти.
Он уточнил, что эти магазины находятся до окончания зоны таможенного контроля, а потому сотрудники таможни будут проводить стандартные процедуры досмотра.
По словам чиновника, конкуренции с производителями аналогичной продукции в Беларуси нет. Основные товары в магазинах duty free - это алкогольная продукция, табачная, а также парфюмерия, «как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители»,
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Развитие торговли Duty free обсудили сегодня на совещании у Александра Лукашенко. Появятся как минимум четыре новых беспошлинных магазина.
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