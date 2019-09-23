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Лукашенко разрешил открыть 4 магазина duty free на въезде в Беларусь. Кому предоставят такое право?
24.09.2019 15:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время планируется открыть 4 магазина duty free на въезде в Беларусь. Как
В настоящее время на въезде в Беларусь в автодорожном пункте пропуска действует в качестве эксперимента один магазин беспошлинной торговли. Еще два расположены в Национальном аэропорту Минск.
Сегодня Александр Лукашенко одобрил открытие еще четырех магазинов беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд. Правительство совместно с Управлением делами президента должны подготовить проект распоряжения.
По информации TUT.BY, планируется, что магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.
Всего в Беларуси действует 70 магазинов duty free. Помимо двух упомянутых компаний крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями
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В настоящее время на въезде в Беларусь в автодорожном пункте пропуска действует в качестве эксперимента один магазин беспошлинной торговли. Еще два расположены в...
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