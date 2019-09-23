Лукашенко разрешил открыть 4 магазина duty free на въезде в Беларусь. Кому предоставят такое право?

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время планируется открыть 4 магазина duty free на въезде в Беларусь. Как сообщает ОНТ, таков итог совещания в Администрации президента по поводу развития магазинов беспошлинной торговли.





В настоящее время на въезде в Беларусь в автодорожном пункте пропуска действует в качестве эксперимента один магазин беспошлинной торговли. Еще два расположены в Национальном аэропорту Минск.

Сегодня Александр Лукашенко одобрил открытие еще четырех магазинов беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд. Правительство совместно с Управлением делами президента должны подготовить проект распоряжения.

По информации TUT.BY, планируется, что магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.

Всего в Беларуси действует 70 магазинов duty free. Помимо двух упомянутых компаний крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями Артура Гранца и «Беламаркет Хелена Валери» Елены Скрипель, которая возглавляет Белорусскую ассоциацию гимнастики.