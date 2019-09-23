СК расследует дело о коммерческом подкупе в отношении сотрудника представительства «Атомстройэкспорта»

Источник материала: Tut.by

В отношении начальника управления вентиляции и пожаротушения представительства «Атомстройэкспорта» Дмитрия Зиновьева УСК по Гродненской области расследует уголовное дело по ст. 252 (Коммерческий подкуп) Уголовного кодекса, сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Первоначально информация о том, что гражданина Украины Дмитрия Зиновьева Беларусь просит удалить с площадки строительства АЭС, появилась в телеграм-канале NEXTA.

— Отмечу, что вменяемые ему деяния связаны с нарушением порядка экономической деятельности. По данным следствия, мужчина, не являлся должностным лицом, а был сотрудником организации. Он незаконно получал денежные средства за действия, связанные с ускоренным оформлением документов. К нему применена мера пресечения в виде залога, — рассказал Кабакович.