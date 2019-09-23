Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтаж окон с Soudal Плохая терморегуляция в доме, гуляющие сквозняки даже при закрытых окнах, конденсат на стеклах и подоконниках, всё это довольно часто встречающиеся проблемы....

Плохая терморегуляция в доме, гуляющие сквозняки даже при закрытых окнах, конденсат на стеклах и подоконниках, всё это довольно часто встречающиеся проблемы. Однако таких неприятностей можно избежать, если еще на этапе установки окон соблюдать правила монтажа, разработанные специалистами различных институтов, а также использовать качественные материалы. Систему теплого монтажа Soudal Window System от SOUDAL, замазку Putty Natural или Силикон для остекления. Установка окон есть крайне важный этап не только строительства, но и любого ремонта, ведь от этого зависит будущая температура в помещении. Необходимо выбирать энергоэффективные стеклопакеты от проверенных производителей, изготовленные из сертифицированных материалов. Кроме того, лучше всего использовать специализированные монтажные пены, пароизоляционные ленты и другие вспомогательные средства.Система теплого монтажа Soudal Window System включает в себя все необходимые элементы. Монтажную пену, паронепроницаемую и паропроницаемую ленты, саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), клей-герметик, силикон. Теплый монтаж подразумевает создание трех слоев, которые взаимодействуют между собой, предотвращая попадание влаги в монтажную пену, утечку теплого воздуха изнутри и попадание холодного снаружи, образование грибков и плесени.Использование пароизоляционной ленты на этапе внутренней герметизации окон создаёт защитный экран, не позволяющий проникнуть влаге либо водяному пару изнутри помещения. Пена применяется в среднем слое, обеспечивая надежную звуко- и теплоизоляцию.В линейке монтажных пен SOUDAL представлен широкий ассортимент продуктов под различные условия. Паропропускаемая лента используется для герметизации изоляционного слоя снаружи, предотвращая попадание влаги внутрь, но, при этом не препятствуя выводу водяного пара и конденсата шва.Система теплого монтажа Soudal Window System отлично подойдет для установки не только пластиковых, но и деревянных окон, которые пользуются немалым спросом в силу своей экологичности. Во время установки новых или ремонта старых оконных рам из дерева на помощь придут замазка Putty Natural и Силикон для остекления от SOUDAL.Оконная замазка Putty Natural, это натуральное средство на основе льняного масла, модифицированного синтетическими смолами, поможет скрыть различные дефекты изделий из дерева, которые могут возникнуть из-за внешних воздействий не только окружающей среды, но и последствий эксплуатации человеком. Это трещины, царапины, вмятины. Она обладает отличной пластичностью, хорошей адгезией ко многим материалам, также после высыхания ее можно окрашивать.Силикон для остекления от SOUDAL, это высококачественный, эластичный, однокомпонентный шовный герметик. Он отличается легкостью нанесения, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, подходит для применения со всеми традиционными материалами, кроме поливинилхлорида.www.soudal.ru