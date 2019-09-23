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1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
24.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ежегодный строительный форум – 27-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2019» стартовала сегодня (24 сентября) в Минске в Футбольном манеже (пр. Победителей, 20/2). На открытой площадке разместилась экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Посетителей ожидает множество мастер-классов и семинаров. На выставку можно зайти до 27 сентября.
Своими новинками и достижениями на выставке представляют более 150 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран. В числе отечественных предприятий-производителей, принимающих участие в выставке, ОАО «Березастройматериалы», РУПП «Гранит», ОАО «Гомельстекло», ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК», ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Стеклозавод «Нёман» и другие.
Вся выставка разбита на 10 тематических направлений:
· строительные и отделочные материалы;
· фасад, кровля, изоляция;
· отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция;
· окна, двери, ворота, лестницы, роллеты;
· дизайн интерьера и предметы декора;
· строительные смеси и лакокрасочная продукция;
· плитка и гибкий мрамор;
· деревянные дома, дачи, сауны и бани;
· растения, предметы озеленения и благоустройства
· прочее
На открытой площадке разместилась экспозиция строительной техники, от 30 производителей. В числе экспонентов: ОАО «Амкодор», Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования, ООО «КВ-Партнер», ООО «АСТ-Неман», ООО «Дорэлектромаш», ОДО «ВТК КАМАЗавто», ООО «Остров машин», ООО «Техноцентр ДСТ-Урал» и многие другие. Экспозицию сопровождают шоу-демонстрации от компаний-участников.
Раздел выставки «Двери. Окна. Фурнитура» представляют ООО «Дверной квартал», ООО «Дверные технологии», ООО «ИнтерГлассМонтаж», ОДО «РасГар», ООО «Ремстройпласт».
Свою продукцию представила ЦюаньЧжоуская машиностроительная компания «СаньЛянь» (Китай), которая является профессиональным производителем оборудования для бетонных заводов: машин для производства блоков и стеновых панелей.
На протяжении всего времени работы выставки участники будут проводить мастер-классы, посетив которые, по словам организатора: «можно самостоятельно приступить к отделке различных элементов дома». С программой семинаров и мастер-классов можно
Фото: Павел Садовский
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1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
Ежегодный строительный форум – 27-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2019» стартовала сегодня (24 сентября) в Минске в Футбольном манеже (пр....
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