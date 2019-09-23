﻿ 1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019». 21.by
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1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

24.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ежегодный строительный форум – 27-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2019» стартовала сегодня (24 сентября) в Минске в Футбольном манеже (пр. Победителей, 20/2). На открытой площадке разместилась экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Посетителей ожидает множество мастер-классов и семинаров. На выставку можно зайти до 27 сентября.

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

Своими новинками и достижениями на выставке представляют более 150 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран. В числе отечественных предприятий-производителей, принимающих участие в выставке, ОАО «Березастройматериалы», РУПП «Гранит», ОАО «Гомельстекло», ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК», ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Стеклозавод «Нёман» и другие.

Открыли выставку заместитель Премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, заместитель Министра архитектуры и строительства Олег Швец, председатель республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин и заместитель председателя союза строителей Республики Беларусь Николай Милошевский.

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

Вся выставка разбита на 10 тематических направлений:

·  строительные и отделочные материалы;

·  фасад, кровля, изоляция;

·  отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция;

·  окна, двери, ворота, лестницы, роллеты;

·  дизайн интерьера и предметы декора;

·  строительные смеси и лакокрасочная продукция;

·  плитка и гибкий мрамор;

·  деревянные дома, дачи, сауны и бани;

·  растения, предметы озеленения и благоустройства

·  прочее

На открытой площадке разместилась экспозиция строительной техники, от 30 производителей. В числе экспонентов: ОАО «Амкодор»,  Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования, ООО «КВ-Партнер», ООО «АСТ-Неман», ООО «Дорэлектромаш», ОДО «ВТК КАМАЗавто», ООО «Остров машин», ООО «Техноцентр ДСТ-Урал» и многие другие. Экспозицию сопровождают шоу-демонстрации от компаний-участников.

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

Раздел выставки «Двери. Окна. Фурнитура» представляют ООО «Дверной квартал», ООО «Дверные технологии», ООО «ИнтерГлассМонтаж», ОДО «РасГар», ООО «Ремстройпласт».

В состав коллективной экспозиции компаний из Польши вошли новые и уже известные в Беларуси производители строительных материалов, такие как «NEW TRENDY», «WIĄZAR-SYSTEM», «OD A DO Z», «BESCO», «AS-TECH», «LAB TRADE» и другие.

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

Еще одна польская компания «RKHausSystem» разместила экспозицию деревянных каркасных домов. В Беларуси они впервые, но рассчитывают, что после выставки к ним начнут обращаться и белорусы. Самый маленький дом, который есть в линейке компании – 28 метров. Стоимость – 26 000$ (без НДС и доставки).

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

Свою продукцию представила ЦюаньЧжоуская машиностроительная компания «СаньЛянь» (Китай), которая является профессиональным производителем оборудования для бетонных заводов: машин для производства блоков и стеновых панелей.

Впервые на выставке представляет свою продукцию Firestone Building (Бельгия) – производитель материалов для кровли и стеновых панелей.

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

На протяжении всего времени работы выставки участники будут проводить мастер-классы, посетив которые, по словам организатора: «можно самостоятельно приступить к отделке различных элементов дома». С программой семинаров и мастер-классов можно ознакомиться на сайте выставки. 

1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ежегодный строительный форум – 27-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2019» стартовала сегодня (24 сентября) в Минске в Футбольном манеже (пр....
 
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