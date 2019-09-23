1000$ за квадрат в каркасном доме. На что можно посмотреть на международном строительном форуме - выставке «БУДПРАГРЭС-2019»

Еще одна польская компания «RKHausSystem» разместила экспозицию деревянных каркасных домов. В Беларуси они впервые, но рассчитывают, что после выставки к ним начнут обращаться и белорусы. Самый маленький дом, который есть в линейке компании – 28 метров. Стоимость – 26 000$ (без НДС и доставки).