"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

"Мы пылесосим 2 дома в день, за исключением форс-мажоров". Комментарий сотрудников ЖЭСа

— С 1 марта мы работаем по новой периодичности уборки подъездов. Это влажная уборка первого этажа ежедневно в рабочие дни и 1 раз в месяц сухая и влажная уборка всего подъезда. Плюс подключаем пылесос. Всего в ЖЭУ-5 есть 3 пылесоса. В день уборки пылесосом вместе с дворниками ходит рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который его и подключает, — рассказала заместитель директора по благоустройству ЖЭУ-5 Заводского района Ольга Недвецкая. — И в целом могу сказать, что убирать пылесосами очень удобно. У них есть специальные насадки, чтобы почистить все труднодоступные щели. Мы пылесосим по специальному графику. В среднем, это 2 дома в день.

Но иногда случаются форс-мажорные ситуации. Например, сегодня мы запускаем отопление, и нужно правильно расставлять приоритеты. Важнее убрать подъезд или чтобы человек получил тепло в квартиру? Соответственно, сегодня мы пылесосить вряд ли будем.

«Всего на балансе ЖЭУ 130 домов, до обеда их вполне можно убрать»

— Я обхожу всю территорию каждую пятницу и понедельник. В Чижовке, к сожалению, есть контингент людей, которые любят "расслабиться" и одновременно с этим ломают лавочки, детское оборудование. Именно поэтому в конце недели я смотрю, в каком состоянии мы оставляем дворы на выходные, а в понедельник — что случилось и где нужно проводить ремонтные работы.

Всего на балансе ЖЭУ-5 Заводского района Минска находятся 130 жилых домов. Раньше эта территория «принадлежала» трем ЖЭСам, но теперь их объединили. На каждый участок (их теперь 3) работает бригада из 5 человек, которые убирают места общего пользования. В среднем, на бригаду получается по 40—42 дома.

— Сотрудники одной бригады объективно могут убирать ежедневно 42 дома. Первая смена начинается с 7 утра до 11.00. За это время нужно успеть сделать сухую уборку подъездов. Если рассматривать дом из 8 подъездов, то каждый «возьмет» по подъезду, а подмести можно и за 5-10 минут. До обеда вполне можно «пройти» все дома.

Бывает, что в подъезд попасть невозможно — никого нет дома и домофонную дверь никто не открывает. Но это скорее редкость, чем закономерность.

Вторая смена начинает с 13.00 до 16.10. Это время отведено на влажную уборку всего подъезда. В среднем в день можно убрать 1-2 дома, в зависимости от этажности и количества подъездов. Есть графики влажной уборки и мастер либо я можем проследить за выполнением работ.