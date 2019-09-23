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"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
24.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ответ на новость о модернизации подходов в уборке подъездов
Чиновники: «Сухая уборка в многоквартирных домах каждый день, влажная — раз в месяц»
История о том, что подъезды будут убирать по-новому, действительно взволновала наших читателей. Ранее чиновники
— Во Фрунзенском районе провели хронометраж, прошли с работником весь его рабочий день и замерили, сколько времени тратится на ту или иную работу. 50 подъездов 5-этажных домов. При этом он успел подмести первые этажи и полностью вымыть 2 подъезда. Считаем, что такую практику можно применить во всем городе. Тогда сухая уборка первых этажей станет ежедневной, влажная всего подъезда будет проводиться раз в месяц, — сказал генеральный директор ГО Минское городское жилищное хозяйство Юрий Кукашук.
Недавно это обещание повторили еще раз. Более того, рассказали, что В ЖКХ начали применять альтернативные способы уборки. В Заводском районе, к примеру, большинство ЖЭУ обзавелись пылесосами и перешли на бригадный метод: группа рабочих по комплексной уборке обслуживает определенное количество подъездов и успевает пропылесосить и вымыть их все за месяц. У них остается еще время на то, чтобы каждый день в каждом подъезде подмести лестничную клетку 1-го этажа, а также ступени, ведущие к ней, и кабину лифта, если дом им оборудован.
«Никто не будет ходить к вам каждый день убирать. Какой смысл?»
Мы связались с одним из жителей Заводского района, где, по словам чиновников, уже внедрены новейшие технологии.
— На самом деле, если говорить про мой район (ул. Уборевича — прим. авт.), про Чижовку, про старые дома — розеток в подъездах нет. Может, после капремонта они где-то и есть, но тут нет, — рассказал нам читатель Realt.by под ником Miley.— У меня были вопросы, потому что пока я нахожусь дома целый день, и наблюдаю, что подъезд не убирается. Они только красиво рассказывают про пилотный проект, что в Заводском районе Минска сухая уборка в домах будет делаться каждый день. Хорошо, если раз в неделю убирают. Когда я звоню с вопросами, то мне отвечают: «Вы же понимаете, никто не будет ходить к вам каждый день убирать. Какой смысл?».
И убирают они чисто площадку на 1 этаже и 7 ступенек. Если мусор будет лежать выше на 2 ступеньки, то никто это убирать не будет. Влажную уборку проводят четко по графику — раз в месяц.
Читатель предоставил нам фотографии купленного пылесоса для ЖЭСа. По его словам, в марте и апреле этого года пылесос скромно стоял за стеклом на выставочной экспозиции. Там же представлена, например, образец ванной, разводки труб и душа, который могут установить сотрудники ЖЭСа в квартирах.
— Я обращался с вопросами и на «горячую линию», и в ЖЭУ, — продолжает Miley. — В официальном ответе говорится, что есть моя подпись, что уборка произведена. Но они приносят и подсовывают этот «листик» по-хитрому. Это называется претензионный акт. Они подсовывают его, вы подписываете, и не важно, что я расписываюсь за одну уборку, а они должны ее делать каждый день.
Мне думается, что просто покупка этих пылесосов была кому-то интересна. Вот и все.
"Мы пылесосим 2 дома в день, за исключением форс-мажоров". Комментарий сотрудников ЖЭСа
— С 1 марта мы работаем по новой периодичности уборки подъездов. Это влажная уборка первого этажа ежедневно в рабочие дни и 1 раз в месяц сухая и влажная уборка всего подъезда. Плюс подключаем пылесос. Всего в ЖЭУ-5 есть 3 пылесоса. В день уборки пылесосом вместе с дворниками ходит рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который его и подключает, — рассказала заместитель директора по благоустройству ЖЭУ-5 Заводского района Ольга Недвецкая. — И в целом могу сказать, что убирать пылесосами очень удобно. У них есть специальные насадки, чтобы почистить все труднодоступные щели. Мы пылесосим по специальному графику. В среднем, это 2 дома в день.
Но иногда случаются форс-мажорные ситуации. Например, сегодня мы запускаем отопление, и нужно правильно расставлять приоритеты. Важнее убрать подъезд или чтобы человек получил тепло в квартиру? Соответственно, сегодня мы пылесосить вряд ли будем.
«Всего на балансе ЖЭУ 130 домов, до обеда их вполне можно убрать»
— Я обхожу всю территорию каждую пятницу и понедельник. В Чижовке, к сожалению, есть контингент людей, которые любят "расслабиться" и одновременно с этим ломают лавочки, детское оборудование. Именно поэтому в конце недели я смотрю, в каком состоянии мы оставляем дворы на выходные, а в понедельник — что случилось и где нужно проводить ремонтные работы.
Всего на балансе ЖЭУ-5 Заводского района Минска находятся 130 жилых домов. Раньше эта территория «принадлежала» трем ЖЭСам, но теперь их объединили. На каждый участок (их теперь 3) работает бригада из 5 человек, которые убирают места общего пользования. В среднем, на бригаду получается по 40—42 дома.
— Сотрудники одной бригады объективно могут убирать ежедневно 42 дома. Первая смена начинается с 7 утра до 11.00. За это время нужно успеть сделать сухую уборку подъездов. Если рассматривать дом из 8 подъездов, то каждый «возьмет» по подъезду, а подмести можно и за 5-10 минут. До обеда вполне можно «пройти» все дома.
Бывает, что в подъезд попасть невозможно — никого нет дома и домофонную дверь никто не открывает. Но это скорее редкость, чем закономерность.
Вторая смена начинает с 13.00 до 16.10. Это время отведено на влажную уборку всего подъезда. В среднем в день можно убрать 1-2 дома, в зависимости от этажности и количества подъездов. Есть графики влажной уборки и мастер либо я можем проследить за выполнением работ.
«Жалоб у нас не так уж и много, и это одни и те же люди»
— Бывают форс-мажорные ситуации. Например, после выходных часто поступает много заявок на службу 115. Тогда, чтобы закрыть заявки, дворники «снимаются» со своих объектов и идут выполнять эти заявки. В графиках есть сноска, которая как раз регламентирует этот момент. Но мы стараемся делать так, чтобы и уборки по графику не смещались больше, чем на 1 день.
Один из показателей качества нашей работы — у нас не так уж и много жалоб. Да и жалуются в основном одни и те же люди, мы их прекрасно знаем. Дворники их тоже прекрасно знают, поэтому стараются как можно лучше убирать эти участки, чтобы избежать конфликта и предупредить жалобы. Но тенденция такова, что из месяца в месяц не устраивает уборка одних и тех же людей.
— Почему, на Ваш взгляд, люди жалуются?
— Причины разные. Например, есть одинокие бабушки, которым просто поговорить не с кем. А так по ее заявке приходят дворники на уборку, она с ними поговорит, что-то обсудит — человеку веселее. Особенно это становится актуально в зимний период, когда нельзя выйти на лавочку.
Но есть и принципиальные люди, которые считают, что, если они платят деньги, то им должны убирать «как дома». Но так же чисто, как дома, в подъезде убрать не получится. Да и район старый. Некоторые подъезды давно требуют ремонта, и необходимый лоск простыми уборками там не наведешь. Если в подъезде недавно был ремонт, то там, конечно, красивее и чище.
Из последних заявок: «Не убирается такой-то подъезд, придите уберите». А я знаю, что это образцовый дом, дворники очень хорошие и ответственные. Как не убирается. Потом выясняется, что мусорят в подъезде сами жильцы. Например, ребенок рассыпал кукурузные палочки, люди их подавили ногами, а кто-то наплевал на пол. И некоторые люди считают, что мы должны по первому требованию бежать и убирать. Но часто мы идем на встречу и идем на внеплановую уборку совершенно бесплатно — просто, чтобы разрядить ситуацию.
За что платят жильцы? Комментарий ЖЭСа
— Оплата зависит от той периодичности, которую мы выставляем в графике выполненных работ и от количества жильцов в доме. Сейчас оплата за уборку составляет 65 копеек с человека. Получается, что итоговая сумма на дом по уборке будет зависеть от количества зарегистрированных жильцов, и эта цифра может меняться каждый месяц. Информацию нам предоставляет расчетно-справочный центр.
При этом, если в течение месяца были обоснованные жалобы на отсутствие уборки, эти дни будут вычтены из общей суммы. Жильцы заплатят меньше, а бригада, за которой закреплен этот участок, получит меньшую зарплату. При этом, чтобы не было ситуации, когда ЖЭС защищает сам себя, есть сторона, которая нас проверяет — представители ЖКХ.
— Как определить, что жалоба обоснованная?
— Например, нам поступает заявка, что в подъезде не убирают неделю. Мастер выходит на проверку, и, если видит, что в подъезде действительно грязно, лежат «рекламки» недельной давности, то этот участок «снимается» с графика проведенных работ. Визуально это определить не так уж и трудно. В случае обоснованной жалобы на отсутствие уборки, ежемесячная оплата может составить 30-40 копеек с жильца дома.
Автор фото: Марина Кремер и Miley
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"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
В ответ на новость о модернизации подходов в уборке подъездов один из читателей Realt.by рассказал нам о том, как по его мнению убирают подъезды в Заводском районе, и...
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