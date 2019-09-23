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"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

24.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В ответ на новость о модернизации подходов в уборке подъездов один из читателей Realt.by рассказал нам о том, как по его мнению убирают подъезды в Заводском районе, и действительно ли используют пылесосы. Мы получили развернутый ответ сотрудников ЖЭСа, где четко описаны все нюансы уборки жилых домов.

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
Автор фото: Феликс Сиваков

Чиновники: «Сухая уборка в многоквартирных домах каждый день, влажная — раз в месяц»

История о том, что подъезды будут убирать по-новому, действительно взволновала наших читателей. Ранее чиновники сообщали, что сухая уборка подъездов будет проводиться ежедневно: 

— Во Фрунзенском районе провели хронометраж, прошли с работником весь его рабочий день и замерили, сколько времени тратится на ту или иную работу. 50 подъездов 5-этажных домов. При этом он успел подмести первые этажи и полностью вымыть 2 подъезда. Считаем, что такую практику можно применить во всем городе. Тогда сухая уборка первых этажей станет ежедневной, влажная всего подъезда будет проводиться раз в месяц, — сказал генеральный директор ГО Минское городское жилищное хозяйство Юрий Кукашук. 

Недавно это обещание повторили еще раз. Более того, рассказали, что В ЖКХ начали применять альтернативные способы уборки. В Заводском районе, к примеру, большинство ЖЭУ обзавелись пылесосами и перешли на бригадный метод: группа рабочих по комплексной уборке обслуживает определенное количество подъездов и успевает пропылесосить и вымыть их все за месяц. У них остается еще время на то, чтобы каждый день в каждом подъезде подмести лестничную клетку 1-го этажа, а также ступени, ведущие к ней, и кабину лифта, если дом им оборудован.

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

«Никто не будет ходить к вам каждый день убирать. Какой смысл?»

Мы связались с одним из жителей Заводского района, где, по словам чиновников, уже внедрены новейшие технологии. 

— На самом деле, если говорить про мой район (ул. Уборевича — прим. авт.), про Чижовку, про старые дома — розеток в подъездах нет. Может, после капремонта они где-то и есть, но тут нет, — рассказал нам читатель Realt.by под ником Miley.— У меня были вопросы, потому что пока я нахожусь дома целый день, и наблюдаю, что подъезд не убирается. Они только красиво рассказывают про пилотный проект, что в Заводском районе Минска сухая уборка в домах будет делаться каждый день. Хорошо, если раз в неделю убирают. Когда я звоню с вопросами, то мне отвечают: «Вы же понимаете, никто не будет ходить к вам каждый день убирать. Какой смысл?». 

И убирают они чисто площадку на 1 этаже и 7 ступенек. Если мусор будет лежать выше на 2 ступеньки, то никто это убирать не будет. Влажную уборку проводят четко по графику — раз в месяц.

Читатель предоставил нам фотографии купленного пылесоса для ЖЭСа. По его словам, в марте и апреле этого года пылесос скромно стоял за стеклом на выставочной экспозиции. Там же представлена, например, образец ванной, разводки труб и душа, который могут установить сотрудники ЖЭСа в квартирах. 

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
Так выставочный стенд выглядит сейчас. Фото: Марина Кремер
"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
Так стенд выглядел в марте 2019 г. Автор фото: Miley
"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
Так выглядел выставочный стенд в апреле 2019г. Автор фото: Miley

Далее нам были высланы скриншоты чата нескольких домов в Заводском районе. Люди пишут, что «нет ни розеток, ни уборки, ни пылесосов. Есть тетя со шваброй», «с августа никто не приходил убирать», «убирают, только, если оставляешь заявку на 115». На ул. Ташкентской, «ни разу пылесос и не видели». 

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
Фото предоставлены Miley
"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

Уборка одного жилого дома стоит 600 рублей в месяц

Тем не менее, в жировках отдельной графой указана стоимость уборки жилых домов. С одной многоэтажки по ул. Уборевича за «санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома» выходит 600 рублей в месяц. 

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
Фото предоставлено Miley

Я обращался с вопросами и на «горячую линию», и в ЖЭУ, — продолжает Miley. — В официальном ответе говорится, что есть моя подпись, что уборка произведена. Но они приносят и подсовывают этот «листик» по-хитрому. Это называется претензионный акт. Они подсовывают его, вы подписываете, и не важно, что я расписываюсь за одну уборку, а они должны ее делать каждый день. 

Мне думается, что просто покупка этих пылесосов была кому-то интересна. Вот и все.

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

"Мы пылесосим 2 дома в день, за исключением форс-мажоров". Комментарий сотрудников ЖЭСа

— С 1 марта мы работаем по новой периодичности уборки подъездов. Это влажная уборка первого этажа ежедневно в рабочие дни и 1 раз в месяц сухая и влажная уборка всего подъезда. Плюс подключаем пылесос. Всего в ЖЭУ-5 есть 3 пылесоса. В день уборки пылесосом вместе с дворниками ходит рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, который его и подключает, — рассказала заместитель директора по благоустройству ЖЭУ-5 Заводского района Ольга Недвецкая. — И в целом могу сказать, что убирать пылесосами очень удобно. У них есть специальные насадки, чтобы почистить все труднодоступные щели. Мы пылесосим по специальному графику. В среднем, это 2 дома в день. 

Но иногда случаются форс-мажорные ситуации. Например, сегодня мы запускаем отопление, и нужно правильно расставлять приоритеты. Важнее убрать подъезд или чтобы человек получил тепло в квартиру? Соответственно, сегодня мы пылесосить вряд ли будем.

«Всего на балансе ЖЭУ 130 домов, до обеда их вполне можно убрать»

— Я обхожу всю территорию каждую пятницу и понедельник. В Чижовке, к сожалению, есть контингент людей, которые любят "расслабиться" и одновременно с этим ломают лавочки, детское оборудование. Именно поэтому в конце недели я смотрю, в каком состоянии мы оставляем дворы на выходные, а в понедельник — что случилось и где нужно проводить ремонтные работы. 

Всего на балансе ЖЭУ-5 Заводского района Минска находятся 130 жилых домов. Раньше эта территория «принадлежала» трем ЖЭСам, но теперь их объединили. На каждый участок (их теперь 3) работает бригада из 5 человек, которые убирают места общего пользования. В среднем, на бригаду получается по 40—42 дома. 

— Сотрудники одной бригады объективно могут убирать ежедневно 42 дома. Первая смена начинается с 7 утра до 11.00. За это время нужно успеть сделать сухую уборку подъездов. Если рассматривать дом из 8 подъездов, то каждый «возьмет» по подъезду, а подмести можно и за 5-10 минут. До обеда вполне можно «пройти» все дома. 

Бывает, что в подъезд попасть невозможно — никого нет дома и домофонную дверь никто не открывает. Но это скорее редкость, чем закономерность. 

Вторая смена начинает с 13.00 до 16.10. Это время отведено на влажную уборку всего подъезда. В среднем в день можно убрать 1-2 дома, в зависимости от этажности и количества подъездов. Есть графики влажной уборки и мастер либо я можем проследить за выполнением работ. 

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

«Жалоб у нас не так уж и много, и это одни и те же люди»

— Бывают форс-мажорные ситуации. Например, после выходных часто поступает много заявок на службу 115. Тогда, чтобы закрыть заявки, дворники «снимаются» со своих объектов и идут выполнять эти заявки. В графиках есть сноска, которая как раз регламентирует этот момент. Но мы стараемся делать так, чтобы и уборки по графику не смещались больше, чем на 1 день. 

Один из показателей качества нашей работы — у нас не так уж и много жалоб. Да и жалуются в основном одни и те же люди, мы их прекрасно знаем. Дворники их тоже прекрасно знают, поэтому стараются как можно лучше убирать эти участки, чтобы избежать конфликта и предупредить жалобы. Но тенденция такова, что из месяца в месяц не устраивает уборка одних и тех же людей. 

— Почему, на Ваш взгляд, люди жалуются?

— Причины разные. Например, есть одинокие бабушки, которым просто поговорить не с кем. А так по ее заявке приходят дворники на уборку, она с ними поговорит, что-то обсудит — человеку веселее. Особенно это становится актуально в зимний период, когда нельзя выйти на лавочку. 

Но есть и принципиальные люди, которые считают, что, если они платят деньги, то им должны убирать «как дома». Но так же чисто, как дома, в подъезде убрать не получится. Да и район старый. Некоторые подъезды давно требуют ремонта, и необходимый лоск простыми уборками там не наведешь. Если в подъезде недавно был ремонт, то там, конечно, красивее и чище.

Из последних заявок: «Не убирается такой-то подъезд, придите уберите». А я знаю, что это образцовый дом, дворники очень хорошие и ответственные. Как не убирается. Потом выясняется, что мусорят в подъезде сами жильцы. Например, ребенок рассыпал кукурузные палочки, люди их подавили ногами, а кто-то наплевал на пол. И некоторые люди считают, что мы должны по первому требованию бежать и убирать. Но часто мы идем на встречу и идем на внеплановую уборку совершенно бесплатно — просто, чтобы разрядить ситуацию. 

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики

За что платят жильцы? Комментарий ЖЭСа

— Оплата зависит от той периодичности, которую мы выставляем в графике выполненных работ и от количества жильцов в доме. Сейчас оплата за уборку составляет 65 копеек с человека. Получается, что итоговая сумма на дом по уборке будет зависеть от количества зарегистрированных жильцов, и эта цифра может меняться каждый месяц. Информацию нам предоставляет расчетно-справочный центр. 

При этом, если в течение месяца были обоснованные жалобы на отсутствие уборки, эти дни будут вычтены из общей суммы. Жильцы заплатят меньше, а бригада, за которой закреплен этот участок, получит меньшую зарплату. При этом, чтобы не было ситуации, когда ЖЭС защищает сам себя, есть сторона, которая нас проверяет — представители ЖКХ.

— Как определить, что жалоба обоснованная?

— Например, нам поступает заявка, что в подъезде не убирают неделю. Мастер выходит на проверку, и, если видит, что в подъезде действительно грязно, лежат «рекламки» недельной давности, то этот участок «снимается» с графика проведенных работ. Визуально это определить не так уж и трудно. В случае обоснованной жалобы на отсутствие уборки, ежемесячная оплата может составить 30-40 копеек с жильца дома. 

"Какие пылесосы? В подъездах нет розеток". Почему минчане недовольны уборкой домов, и что об этом говорят коммунальщики
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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