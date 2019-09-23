Проект “ІК” "Бизнес- формат". Экономика: в объективе - успех и перспективы

Источник материала: Ивьевский край

ЧПУП "Нерия"

Бизнес - нелегкий труд, но и не тяжкий крест. Он не любит лентяев, нытиков, пессимистов. Не терпит лжи и чванства. Но целеустремленных мечтателей и созидателей, готовых к труду и обороне своих интересов, он с лихвой вознаграждает за бессонные ночи, за любовь к людям, за честность и чистоту.









Героиня сегодняшнего материала - владелица двух магазинов ЧПУП "Нерия" Елена Курбановна Симарева. Несмотря на внешнюю хрупкость предпринимательница имеет значительную внутреннюю силу, которая помогает ей преодолевать практически любые препятствия, возникающие на ее бизнес-пути. За 25 лет предпринимательской деятельности она сталкивалась с разными трудностями: и в работе с клиентами, и с поставщиками, но оптимизм и любовь к делу побуждает двигаться вперед и успешно развивать бизнес.

Елена Курбановна родом из Вильнюса, в 90-е годы переехала в аг. Трабы Ивьевского района. Поначалу работы не было, да и люди считали ее здесь чужой. Спустя время женщина взяла в аренду магазин, начала "с малого".

"Если человек заходил и спрашивал тот товар, которого не было, - через пару дней он уже был, - вспоминает Елена Курбановна. - Я стараюсь ориентироваться на пожелания покупателей, даже сейчас у нас есть специальная тетрадка, куда записываются все пожелания, которые мы всегда стараемся выполнить".

Начиналось все с продуктового магазина, который работает и по сей день, в самом центре агрогородка на улице Советской. В нем с утра и до позднего вечера можно купить необходимые продукты отличного качества.

Примечательно, что этот магазин "шаговой" доступности остается актуальным, даже несмотря на то, что не так давно в агрогородке открыли "Евроопт".

"Особой конкуренции мы не ощущаем. У нас своя ниша. Поэтому наличие супермаркета не слишком беспокоит. Мы делаем упор не на количество предлагаемой продукции, а на ее качество. Стараемся закупать продукты небольшими партиями, ориентируясь на дневную норму. Почти каждый день к нам приезжают товары с мясокомбинатов, молочных- и хлебозаводов. Пусть немного - зато все свеженькое".

Привлекает чистота в помещении магазина, уютный интерьер, аккуратный внешний вид работников. Нельзя не отметить, что из-за удобства расположения здесь часто встречаются соседи, знакомые, поэтому не менее важно умение общаться с покупателями. Часто в магазин люди приходят не только что-нибудь купить, но и поговорить. Продавцы становятся хорошо знакомыми людьми для местного населения. Здесь особая душевная атмосфера. Люди не блуждают с тележками по огромным территориям, где продавцы-консультанты встречаются нечасто, а, консультируясь и разговаривая с продавцами, выбирают нужный товар. Можно сказать, что такая модель работы помогает заполнить дефицит общения для многих людей.

"Если людей встречают с улыбкой, доброжелательно общаются, обслуживают быстро и качественно, то покупатели обязательно вернутся. Нам всем хочется возвращаться только туда, где комфортно и приятно", - подчеркивает предпринимательница.

Второй магазин, занимающийся реализацией непродовольственных товаров, находится на втором этаже этого же здания. И его, по праву, можно назвать настоящим женским раем. Здесь есть все, что душе угодно: и косметика, и парфюмерия, и текстиль. К примеру, совсем недавно был заключен договор с фирмой профессиональной косметики для волос Эстель. И теперь в магазине две полки пестрят различными оттеночными средствами для волос, шампунями, бальзамами, масками, средствами для стайлинга и много чем еще.

"Свое дело я бы назвала своим хобби. Это такое удачное совпадение работы, которая позволяет зарабатывать себе на жизнь, и увлечения. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Люблю общаться с людьми, делать для них что-то хорошее. Поэтому очень часто сама консультирую покупателей, стараюсь подобрать для них правильную уходовую и декоративную косметику. Мне очень хочется, чтобы все девушки и женщины выглядели как кинозвезды, даже несмотря на то, что большинство из них тяжело работают".

С добротой и радушием Елена Курбановна относится не только к покупателям, но и к своим сотрудникам: вместе они собираются на праздники, ездят на различные экскурсии, проще говоря, связывает их не только работа, но и совместный досуг и дружеские, теплые отношения.

В будущем Елена Курбановна хочет расширить свой бизнес. Но, увы, это пока не получается: здесь много препонов и условностей. Предпринимательница хочет открыть небольшое кафе по типу закусочной. Кормить людей уже готовыми вкусными блюдами, дать им возможность пообщаться за чашечкой кофе или чая вне дома.

Общаясь с Еленой Курбановной, такой настоящей, искренней и открытой, я окончательно убедилась, что самое главное в бизнесе - это сам бизнесмен, его личность. Без человека нет бизнеса. И только от него зависит, каким будет дело.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото автора.