Северный шелк: как выращивают и перерабатывают лен в Принеманье и почему за ним едут из-за границы

Источник материала: Ивьевский край

Перспективы льноводства сегодня – одна из главных тем.

Посещая Кореличский район, Глава государства поставил местное предприятие и в целом систему работы со льном на Гродненщине в пример другим и дал поручение по этому образцу провести новый этап модернизации отрасли.

ОАО «Кореличи-Лен» – образец того, как грамотная стратегия государства при комплексном подходе на местах реализуется в перспективы.





2010 год. Льноводческие предприятия в упадке. Но культура для Беларуси, можно сказать, политическая – синий цветок вплетен в герб страны. Александр Лукашенко, стремясь сохранить производство, принимает решение о его модернизации и оптимизации. Спустя 4 года в Кореличах строят новый цех. Импортное оборудование по переработке длинного и короткого волокна увеличило производительность в два раза. Но для эффективной работы не хватало сырья.

Лён – культура капризная, какую еще поискать, легкомысленного отношения к себе не прощает. И землю тёплую любит, и растёт один раз в пять лет на одном участке. И к погодным условиям привередлива – не терпит ни засухи, ни обилия осадков. А о том, чтобы отступить от ювелирного техпроцесса, и речи не идет. Вот и выходит, что вся работа льноводов напрямую зависит от урожая. В последние годы он не жаловал Гродненщину, и вот, наконец, в этом сезоне кропотливый труд воздался. Тресты собрали вдвое больше обычного – почти 25 тысяч тонн.





– В прошлом году был недобор урожая льна из-за засухи. В нынешнем сложились более благоприятные погодные условия. Да и технологию выдержали. В результате значительно выше и качество льнотресты: средний номер – 1. Урожай льносемян также вдвое больше: 1230 тонн. Так что льняная отрасль области обеспечена не только сырьем, но и посевным материалом на год вперед, – рассказалгенеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника» Ян Мазуркевич.

Усовершенствовать технологию выращивания и уборки льна помогает специализированная техника. Что касается сева и уборки, обеспеченность ею нормальная . Но в перспективе парк необходимо обновлять: высокопроизводительные прессы по очёсыванию и оборачиванию льна есть далеко не в каждом хозяйстве.

На Гродненщине всего 2 завода по переработке льна. В этом году, чтобы обеспечить им загрузку производственных мощностей, посевы льна-долгунца в регионе увеличили до 7 тысяч гектаров. Расширение произошло по всем сырьевым зонам: в Кореличском, Дятловском, Новогрудском, Лидском и Слонимском районах. Для сравнения: в Витебской области возделывают 13 тысяч гектаров, но «пожинают плоды» целых восемь заводов. Эффективность, таким образом, – почти вдвое ниже.





– Сегодня мы говорим не то что о загрузке линии «под завязку», но даже о необходимости работать в три смены, – говорит директор ОАО «Кореличи-Лен»Сергей Тур. – При таком графике добьемся переработки порядка 36-37 тонн льнотресты.

Лен – это не только про ткани. Из отходов производства в Кореличах берут максимум: обрабатывают и прядут волокно, выпускают шпагаты и веревки и даже твердое экотопливо – костробрикеты. Президент назвал пеллеты «супертопливом», имея ввиду, прежде всего, их экологичность. И если уж речь пошла о здоровье, нельзя забыть о льняном масле. В нём незаменимых омега-кислот вдвое больше, чем в рыбьем жире.

Сумма всех этих слагаемых дает представление о формате производства, к которому, по мнению Александра Лукашенко, следует стремиться всем заводам.

Теперь о главном – реализации продукции.





Часть товара идет на экспорт. Причем направления поставок изменились. Если прежде главными экспортерами были Россия, в небольших объемах Польша, Литва, то сегодня продукция из Корелич поставляется исключительно в Китай, где лен пользуется все большим спросом. С ближайшими странами Евросоюза рассматривается вариант поставки костобрикетов.

Но большую часть волокна, как и все льнозаводы, в рамках госзаказа Кореличи отправляют на комбинат в Оршу. Там сырьё проходит более 100 технологических операций и превращается в скатерти, постельное бельё, одежду и так далее. Собственно ткань покупают компании из более чем 40 стран. Кажется, не мало. Но если в относительных, а не абсолютных цифрах, то это лишь 4% от всего мирового рынка льна.





Проблема в неумении продать свой товар, считает Президент. Хотя лен является фаворитом в мире текстиля. А в качестве сувенира давно и крепко ассоциируется с фирменным приветом из Беларуси.

Изделия из льняных тканей широко представлены в торговой сети города Гродно.





– Одежда, постельное белье, домашний текстиль, кухонная утварь изо льна пользуются постоянным спросом. Торгуем уже пятый год. Нередко посетители магазина покупают именно льняные изделия в подарок для родственников, проживающих за границей, – рассказала директор магазина «Белорусский лен» в Гродно Светлана Воронович.

В магазине реализуется продукция не только Оршанского льнокомбината, но и других предприятий. Например, Слонимская фабрика художественных изделий уже около 15 лет производит женскую одежду из льняных тканей Оршанского льнокомбината. Недавно ассортимент расширили вышиванки для всей семьи. Есть продукция гродненского ООО «МедЛен» – производителя натуральных изделий санитарно-гигиенического назначения. Выпуск инновационной продукции с использованием льноволокна на этом предприятии налажен в рамках проекта «Организация производства санитарно-гигиенических изделий из льна и хлопка», который включен в программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.

Никаких сомнений: у льна нет и не может быть конкурентов. Просто потому, что льном жили и лен носили наши предки. Просто потому, что это часть нашей истории, от которой нельзя отказаться.





Глава государства уже анонсировал совещание по развитию отрасли, где будут приняты стратегические решения – о закупках импортной техники и семян, модернизации производств. Все проблемы необходимо решить в ближайшие год-два. Несомненно, впереди немало работы, но как иначе сохранить традиции?

БЛИЦ-ОПРОС





Алина Янович, продавец магазина «Белорусский лен»:

– Ни одно хлопчатобумажное или синтетическое волокно не сможет вытеснить изделия из льна. Сегодня они пользуются большой популярностью как у самих белорусов, так и у иностранцев. Наши гости не скрывают, что льняные изделия белорусского производства привлекают их своим высоким качеством и доступной ценой. Среди наших постоянных клиентов есть даже американцы! С каждым годом мода на продукцию изо льна растет. Все большее распространение получает метод умягчения льняных тканей и готовых изделий. Их отличительная особенность – характерная «сжатость», а преимущество – приятная мягкая фактура, несмотря на высокую плотность. Независимо от того, из какого вида пряжи выполнено изделие, главное, не пренебрегать особенностями ухода. Тогда вещь прослужит не один год. Белые и не окрашенные льняные ткани можно стирать при 90 градусах, цветные изделия – при температуре не выше 40 градусов. Сушить нужно в расправленном виде.





Анжелика Дудко, гостья города Гродно:

– В моем гардеробе есть пара-тройка изделий из льняных тканей. Во-первых, мне нравится, что дизайн таких вещей в большинстве своем лаконичный и простой, без каких-либо излишеств в виде сверкающих на солнце пайеток или страз. Предлагаемый максимум – разноцветная и аккуратно исполненная вышивка как гармоничное дополнение. Это именно тот вариант, который мне по душе. Главным же критерием выбора таких тканей для меня была и остается их абсолютная экологичность. Впрочем, в ряде положительных свойств можно выделить и высокую теплопроводность. В жаркую погоду в льняной одежде чувствуешь себя более комфортно, чем в одежде, к примеру, из синтетики.





Олеся Цыпля, гродненка:

– Не слукавлю, если скажу, что льняные ткани и изделия изо льна белорусского производства можно найти далеко за пределами нашей страны. Я и сама этому способствую, выбирая такие изделия в качестве подарка для родственников и друзей из-за рубежа. В основном «заказывают» салфетки, полотенца, скатерти. Особенно любят экземпляры с местным колоритом – вышивкой, орнаментом. Разнообразие представленных в магазинах наименований позволяет без труда найти подходящий вариант. Наши умельцы делают изо льна настоящие чудеса! В моем личном запасе льняных изделий есть скатерти, выпущенные еще в СССР. Сколько лет прошло, а их внешний вид ничуть не изменился! Что значит качество!

"ГП".