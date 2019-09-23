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Альтернатива для собственных нужд. Лукашенко отбалансировал «зеленую» энергию с учетом запуска АЭС

24.09.2019 19:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 357 «О возобновляемых источниках энергии», который «сбалансировал развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.


Документ предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии (ветер, солнце и др.), только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам, пояснили в Администрации президента.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена возможность передачи электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций, а также создания без квот установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Указ № 357 пока не опубликован.

В период подготовки проекта указа в Минэнерго заявляли, что речь идет о гармоничном развитии всех видов генерации электроэнергии в стране, но не о сворачивании альтернативной энергетики. Чиновники нацеливали владельцев установок ВИЭ на выработку электроэнергии для собственных нужд, а не продажу в государственную энергосеть.

«Направление развития „зеленой“ электроэнергетики такое: не столько зарабатывать на государстве, продавая энергию с повышающим тарифом, сколько создавать новую продукцию с использованием ВИЭ, тем самым снижая себестоимость этой продукции и повышая конкурентоспособность предприятий», — пояснял начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Беларуси Сергей Гребень (цитата по Праймпресс).

В настоящее «Белэнерго» покупает альтернативную электроэнергию по повышенным тарифам. В результате, по словам Гребня, средний тариф, по которому энергетики в 2018 году покупали «зеленую энергию», составил более 0,21 доллара за 1 кВт∙ч, в то время как себестоимость производства электроэнергии (с учетом транспортировки по сетям) предприятиями «Белэнерго» составляет 0,065 доллара за 1 кВт∙ч. «Это не совсем равные условия. В более привилегированном положении находятся субъекты установок ВИЭ. Наша задача — сделать эти условия равными, не ущемляя интересы других участников», — отмечал Гребень.

Он также говорил, что льготирование покупки «зеленой» энергии ложится бременем на тарифы потребителей страны. За 2018 году это «бремя» составило 89,2 млн долларов. «Это все растворилось в тарифах. А если ветроэнергетика будет развиваться в целях собственного энергообеспечения субъектов хозяйствования, то на потребительских тарифах это не отразится, разве что только косвенно», — считает Гребень.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 357 «О возобновляемых источниках энергии», который «сбалансировал развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом...
 
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