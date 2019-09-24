Ряд банков хотят, но не могут выплачивать пенсии. МАРТ предупредило Минтруда

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования направило предупреждение Министерству труда и социальной защиты и предписало разработать правила равного доступа банков к выплате пенсий, пособий и других выплат по социальному страхованию. Информация об этом размещена на сайте Республиканского союза промышленников и предпринимателей, который направил обращение в МАРТ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В настоящее время выплаты пенсий и других пособий в Беларуси могут производить только пять из 24 банков. На протяжении нескольких лет некоторые банки направляли обращения в Минтруда, которое отказывало, ссылаясь, например, на отсутствие технических возможностей для реализации данной функции, говорится в сообщении РСПП. Банки в свою очередь предоставляли всю информацию о своих технических возможностях и выражали готовность централизованно принимать от Минтруда списки граждан, имеющих право на пенсии и пособия с дальнейшим зачислением выплат на счета в любой регион страны.

РСПП инициировал проведение совещания на данную тему, провел ряд переговоров и консультаций с Минтруда и, не добившись результата, подготовил обращение в МАРТ.

В обращении отмечалось, что в соответствии со статьей 83 Закона «О пенсионном обеспечении», выплата пенсий производится по выбору пенсионеров через организации почтовой связи, банки, организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий. В этом нормативном акте не содержится никаких ограничений для банков, а, следовательно, все они имеют право на подключение к системе пенсионного обеспечения.

Согласно закону «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», «государственным органам запрещается, если иное не установлено актами президента Беларуси, принимать (издавать) акты законодательства, иные правовые акты, заключать соглашения, совершать иные действия, ограничивающие самостоятельность хозяйствующих субъектов, создающие дискриминационные условия деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов».

Кроме того, Минтруда так и не разработало никаких квалификационных требований к банкам по компетенциям, объемам капитала, форме собственности и так далее, из чего следует, что любой банк может иметь право на заключение договоров по выплате пенсий, подчеркнули в РСПП.

По мнению бизнес-союза, эта ситуация ущемляет права не только банков, но и граждан, которые вынуждены по выходу на пенсию переводить свои средства в другой банк.

В итоге МАРТ вынес предупреждение Министерству труда и соцзащиты, которым предписал до 18 октября «разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к осуществлению выплат пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию или принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу», говорится в сообщении РСПП.

«Многие банки хотят выплачивать пенсии. Сейчас большинство операций идет через карточки Беларусбанка, так как через него идут бюджетные и квазибюджетные финансовые потоки. Некоторые другие банки (Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк) тоже выплачивают пенсии. Но в гораздо меньшем количестве. Госорганы лоббируют Беларусбанк. Что касается технологического оснащения, то каких-то особенностей нет. Это стандартные операции», — говорил TUT.BY эксперт в банковских кругах.