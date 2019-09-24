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«Нафтогаз» начал импорт дизтоплива и электроэнергии из Беларуси. Зеленский договорился с Лукашенко?

25.09.2019 07:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа Нафтогаз впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. Об этом говорится в сообщении украинской госкомпании.


Фото: naftogaz.com

— В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны, — отметил руководитель дивизиона «Нефть» группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива группа Нафтогаз увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более, чем в два раза. Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Напомним, группа Нафтогаз производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа Нафтогаз импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

Напряженность на украинском рынке дизтоплива возникла из-за приостановки прокачек по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» и сложностями с поставками импортного топлива по железной дороге и по морю. Недавно Украина ввела специальную пошлину на импорт дизтоплива российского производства по этому трубопроводу. «ПрикарпатЗападтранс» контролируют структуры, связанные с окружением «кума Путина» Виктора Медведчука и белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.

— Мгновенно разрубить проблему могла бы отмена пошлин. Получатели «трубопроводного» дизтоплива уже обратились к премьеру [Украины Алексею] Гончаруку. Каким будет ответ и будет ли, пока неизвестно. Полностью очевидно, что эта тема находится не в экономической, а в политической плоскости: нефтепродуктопровод четко ассоциируется с Виктором Медведчуком, на которого у новой властной команды острая аллергия, — считает директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Электроэнергия

Однако не только белорусским дизелем заинтересовался «Нафтогаз». На минувшей неделе компания сообщила о начале поставок белорусской электроэнергии и ее продаже на украинском рынке.

— Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго, — отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед» и на балансирующем рынке.

В «Белэнерго» сказали TUT.BY, что с 20 по 30 сентября поставки электроэнергии в Украину по данному контракту с «Нафтогазом» ведутся в тестовом режиме.

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт∙ч электроэнергии.

Власти Украины открыли импорт электроэнергии, чтобы снизить монополию компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которая занимает на рынке двухсторонних договоров 70%. Конкуренция должна подтолкнуть цены вниз. В самой ДТЭК отрицают монополизм — как ранее заявлял генеральный директор компании Максим Тимченко, в июле ее доля на рынке двухсторонних договоров составила 24%, в то время как на рынке «на сутки вперед» — 15%.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус пояснил, что отмена запрета на продажу белорусской электроэнергии по двухсторонним договорам является только первым шагом на пути к демонополизации энергорынка. И радикально повлиять на стоимость электричества эта мера не сможет, так как все доступные объемы из Беларуси уже поступают на рынок «на сутки вперед». В перспективе поставки электричества в Украину из Беларуси, как считает Герус, могут возрасти лишь незначительно — с нынешних 100−300 млн кВт∙ч до 200−500 млн кВт∙ч.

Участники энергетического рынка Украины называют новые контракты «Нафтогаза» с Беларусью примерами удачного бизнеса. По их словам, покупать энергоносители в Беларуси сейчас выгодно. Эксперты напомнили, что не так давно Владимир Зеленский общался по телефону с Александром Лукашенко и просил поддержки. По их словах, примеру «Нафтогаза» последуют и другие. «В прессе это может преподносится как борьба власти с олигархами. Но не следует забывать, что в Украину вернулся [олигарх Игорь] Коломойский, «спонсор» победы Зеленского, и он тоже заинтересованное лицо, тоже игрок», — сказал TUT.BY участник энергетического рынка Украины.

 
 
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С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт∙ч электроэнергии.
 
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