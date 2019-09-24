Макей на полях Генассамблеи ООН обсудил права человека и грядущее визовое соглашение с ЕС

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 сентября принял участие в открытии общей дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщила пресс-служба МИД.



Фото: пресс-служба МИД

На полях общей дискуссии текущей сессии глава белорусского внешнеполитического ведомства встретился со специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором. Собеседники договорились о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС, в том числе для обсуждения всех чувствительных вопросов, находящихся на общей повестке дня.

Макей встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Абдулазизом Аль-Ассафом, министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между Беларусью и Саудовской Аравией, в том числе в таких сферах как сельское хозяйство, промышленное производство, информационные технологии. Стороны условились содействовать интенсификации работы совместного Белорусско-Саудовского комитета по сотрудничеству, последняя встреча которого состоялась в 2016 году. Также обсуждены вопросы расширения взаимного дипломатического присутствия. Министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил приглашение в адрес главы внешнеполитического ведомства Беларуси посетить Эр-Рияд с рабочим визитом в ближайшее время.

Макей также провел встречу со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись информацией о предстоящих международных мероприятиях в своих странах. Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Польши на мероприятие высокого уровня по линии Восточного партнерства, которое состоится в начале октября в Минске с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона. Макей также проинформировал Чапутовича о высокой степени готовности к подписанию соглашения между Беларусью и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии.

В контексте известных решений руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов вооруженных сил США обе стороны обозначили принципиальные подходы по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европейском регионе.

В ходе двусторонней встречи Макей и министр иностранных дел Судана Асмаа Мохаммед Абдалла подробно обсудили совместные проекты, которые реализуются Беларусью в Судане, включая создание мясомолочных предприятий, сборочных производств белорусской техники, а также добычу полезных ископаемых. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений, а также в более глубоком взаимодействии по всем направлениям, в том числе в формате совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Необходимость углубления белорусско-кипрского политического взаимодействия, а также расширения деловых контактов, обмена опытом по стимулированию развития малых и средних предприятий обсуждалась на встрече Макея с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран отдельно обсудили вопросы развития взаимоотношений между Беларусью и Европейским союзом, включая предстоящие мероприятия по линии Беларусь-ЕС, а также взаимодействие между Беларусью и Кипром на многосторонних площадках.