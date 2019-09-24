"Желающих купить квартиру меньше не стало, а вот возможности у людей сократились"

- Изменился ли спрос на квартиры в новостройках по сравнению с 2018 годом? И повлиял ли на спрос тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Минске построили значительно меньше жилья?

Екатерина Микулич:

- После колебаний на рынке недвижимости в прошлом году спрос на квартиры в новостройках остается стабильно высоким. Летом было отмечено небольшое сезонное снижение, которое не оказало существенного влияния на рынок. Жилье с качественными техническими характеристиками, удобными планировками и комфортным размещением при текущем уровне цен по-прежнему раскупается на этапе строительства.

Наталья Жалова:

- Активность покупателей на рынке не только новостроек, но и жилья в целом в 2019 году по сравнению с 2018 г. уменьшилась. Причина в том, что за последние 2 года благодаря подешевевшим кредитам был удовлетворен основной отложенный спрос. Но есть одна важная оговорка - желающих приобрести квартиру меньше не стало. Стало меньше тех, кто финансово может себе позволить приобрести квартиру. Все больше людей рассчитывают на кредиты, но условия их выдачи по сравнению с прошлым годом усложнились. Поэтому в настоящее время покупают квартиры те, для кого квартирный вопрос стоит особенно остро. Таких семей в Минске всегда было достаточно много – люди женятся, разъезжаются, у них растут семьи и т.п. Ответом на уменьшение спроса можно назвать предлагаемые застройщиками акционные предложения, призванные активизировать покупателей. По располагаемым нами данным Белстата, за первое полугодие в Минске было введено в эксплуатацию 239,9 тыс. кв.м общей площади жилья, что лишь немногим меньше, чем в 2018 году (277,3 тыс. кв.м). При этом в настоящее время на этапе строительства в Минске находится более 1,5 млн кв.м, часть из которых будет введена в эксплуатацию в 2019 году, а часть в 2020 и даже 2021 году. Поэтому текущие объемы ввода и строительства ничем особым не выделяются на фоне последних лет.

Юрий Жарков:

- То, что в Минске построили меньше жилья, не повлияло на спрос. И в целом существенных отличий в объемах поглощения обозначенные периоды не имеют. На горизонте расчета в полгода не принципиально, сколько жилья построили, куда важнее — сколько начали строить и строят, и какой запас квартир приходится на область живого рынка вторичного сектора. Рынок новостроек в настоящее время представлен преимущественно проектами квартальной застройки, в которых можно приобрести как построенное жилье, так и строящееся разной степени готовности. Так вот, количество и разнообразие предлагаемых к приобретению квартир не стало меньше, а запас вторичного рынка способен снивелировать даже полугодичный технический или сезонный дефицит предложения на рынке новостроек.