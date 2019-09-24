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Зарплата в Беларуси снизилась вопреки обещаниям властей
25.09.2019 12:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Августовские зарплаты в стране упали, несмотря на обещания властей повышать заработок и поддержать категории работников, имеющих самые маленькие зарплаты.
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1117,8 рубля. В июле средняя зарплата в Беларуси составляла 1128,5 рублей, то есть августовские заработки снизились на 10,7 рубля. При этом в сентябри ожидается рост тарифной ставки, от которой зависит зарплата бюджетников, что повлияет на общую статистику. Предыдущие два месяца в Беларуси наблюдался рост средней зарплаты:
Как сообщает БЕЛТА, в региональном разрезе ситуация с зарплатами сложилось следующим образом: средняя зарплата работников Минска за август сформировалась в размере 1512,8 рублей , в Минской области зарплата составляет 1165,1 рубль, в Гомельской - 1004 рубля, в Гродненской - 966,4 рубля, в Брестской - 967,3 рубля в Витебской - 957,8 рублей, в Могилевской - 934,6 рублей.
Традиционно наиболее высокие зарплаты сложились в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания - 4129,7 рублей, самые низкие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев 610,6 рублей.
Напомним, что номинальная начисленная среднемесячная зарплата белорусов в июле составила 1 128,5 рубля, в июне 2019 года зарплата
Отметим, что недавно Александр Лукашенко
По данным Белстата по результатам второго квартала 2019 года, 54,7%
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Августовские зарплаты в стране упали, несмотря на обещания властей повышать заработок и поддержать категории работников, имеющих самые маленькие зарплаты.
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