Зарплата в Беларуси снизилась вопреки обещаниям властей

Августовские зарплаты в стране упали, несмотря на обещания властей повышать заработок и поддержать категории работников, имеющих самые маленькие зарплаты.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1117,8 рубля. В июле средняя зарплата в Беларуси составляла 1128,5 рублей, то есть августовские заработки снизились на 10,7 рубля. При этом в сентябри ожидается рост тарифной ставки, от которой зависит зарплата бюджетников, что повлияет на общую статистику. Предыдущие два месяца в Беларуси наблюдался рост средней зарплаты:

Как сообщает БЕЛТА, в региональном разрезе ситуация с зарплатами сложилось следующим образом: средняя зарплата работников Минска за август сформировалась в размере 1512,8 рублей , в Минской области зарплата составляет 1165,1 рубль, в Гомельской - 1004 рубля, в Гродненской - 966,4 рубля, в Брестской - 967,3 рубля в Витебской - 957,8 рублей, в Могилевской - 934,6 рублей.

Традиционно наиболее высокие зарплаты сложились в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания - 4129,7 рублей, самые низкие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев 610,6 рублей.

Напомним, что номинальная начисленная среднемесячная зарплата белорусов в июле составила 1 128,5 рубля, в июне 2019 года зарплата увеличилась по сравнению с маем на 8,6 рубля и составила 1080,5 рубля, в мае она снизилась за месяц на 2,1 рубля и составила 1071,6 рубля.

Отметим, что недавно Александр Лукашенко заявил , что зарплата в тысячу рублей (пресловутые «по пятьсот» долларов) – это не заоблачная цифра, а минимум, который государство в среднем должно обеспечить.