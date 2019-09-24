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Дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики созданы в Беларуси

25.09.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики созданы в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 357 «О возобновляемых источниках энергии». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Указ предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена возможность передачи электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций, а также создания без квот установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности.

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