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Свидерский назвал сложности, с которыми сталкиваются белорусские гиганты на европейском рынке

25.09.2019 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О сложностях, с которыми сталкиваются белорусские промышленные гиганты при выходе на рынки стран Евросоюза, рассказал журналистам первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский.


Фото: ООО «МТЗ-Сибирь»

По словам чиновника, ЕС имеет технические и экономические барьеры для защиты собственного рынка.

— Например, тракторы должны поставляться с двигателями экологического класса stage 3A. МТЗ в этом году успешно производство и испытания такой техники. Поэтому этот барьер мы преодолеваем. Или взять автомобили, которые производит завод «БелДжи». На них есть спрос в балканских странах. Но мы выпускаем машины [с моторами] евро 5, а там требуют евро 6. Один из вариантов решения такой задачи, это переоборудовать автомобиль на работу на газу, и он станет уже с евро 6.

Свидерский также отметил, что для МАЗа и МТЗ важно наличие на территории стран Евросоюза собственных складов запасных частей, чтобы «обеспечить комфортную эксплуатацию техники, которая туда поставляется».

«Надо иметь запчасти там, где эксплуатируется техника, чтобы не терять время на таможенное и транспортное оформление и так далее. То есть надо дать хороший сервис клиентам. Эта мера затратная, но необходимая. МТЗ решает ее через своих представителей в европейских странах», — сказал чиновник.

Первый замминистра промышленности также обратил внимание на падение цен на металлургическую продукцию из-за торговой войны США и Китая. «Вся китайская продукция, которая не находит сбыта в Америке, выходит на рынок Европы, что приводит к снижению цен», — сказал Свидерский. Поэтому БМЗ может не досчитаться доли валютной выручки, которую ранее себе запланировал.

 
 
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О сложностях, с которыми сталкиваются белорусские промышленные гиганты при выходе на рынки стран Евросоюза, рассказал журналистам первый замминистра...
 
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