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Почти треть предприятий Беларуси не имеют собственных оборотных средств

25.09.2019 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам первого полугодия (на 1 июля) собственных оборотных средств не имели 30% организаций, говорится в аналитическом обозрении об основных тенденциях в экономике, которое подготовил Национальный банк.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Регулятор также обращает внимание, что обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива была у 10,7% организаций. Таким образом, по данным Нацбанка, около 40% предприятий имеют либо низкую обеспеченность собственными оборотными средствами, либо вообще их не имеют.

На отсутствие у многих белорусских предприятий оборотных средств обратила внимание заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» Светлана Семенюк, выступая на прошлой неделе в ходе панельной дискуссии Белорусского промышленно-инвестиционного форума.

По ее мнению, одна из причин сложного финансового положения белорусских предприятий (в частности, государственных) связана с тем, что на них возложено много обязанностей и в результате средств на развитие не остается.

«Что является источником инвестиций предприятий? Прибыль. А что у нас с прибылью? 18% предприятия уплачивают в виде налога на прибыль. Кроме этого, на дивиденды государству предприятия должны направить минимум 20% прибыли», — констатировала Семенюк.

Она также обратила внимание, что белорусским предприятиям приходится содержать сотни непрофильных активов, и это в том числе негативно сказывается на финансовом положении субъектов хозяйствования.

«По последним данным, на балансе наших предприятий находится 453 объекта социальной сферы, которые нужно содержать. В прошлом году в коммунальную собственность было принято только 12 таких объектов. Хотя, когда верстали Программу социально-экономического развития до 2020 года, предполагалось, что все объекты социальной сферы будут переданы в коммунальную собственность в 2018 году», — напомнила Семенюк.

Заместитель министра промышленности Сергей Гунько, выступая на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, заявил, что 80% предприятий Минпрома хотели бы передать государству непрофильные активы.

«Если ранее это был актив — во времена хороших продаж и выручки, то сейчас с учетом кризисных явлений на рынках социальная инфраструктура стала пассивом для предприятий», — констатировал Гунько.

 
 
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По итогам первого полугодия (на 1 июля) собственных оборотных средств не имели 30% организаций, говорится в аналитическом обозрении об основных тенденциях в...
 
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