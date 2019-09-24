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500 военных и 30 танков Abrams армии США прибывают на литовский полигон недалеко от границы с Беларусью
25.09.2019 15:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудут в Литву в октябре в рамках операции вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и будут здесь до весны следующего года,
«Мы последовательно стремимся к расширению долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное прибытие батальона армии США — это хорошая новость, результат наших длительных усилий и инвестиций. Силы США - очень важный сдерживающий фактор в Балтийском регионе », - сказал министр национальной обороны Раймундас Кароблис.
Он также подчеркнул, что Литва неоднократно принимала батальоны войск США, но это было сделано в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания.
Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства. Батальон прибывает с тяжелой техникой, в числе которой 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств.
По словам Кароблиса, этому прибытию американских войск способствовали наши инвестиции в учебную инфраструктуру в Пабраде и в других местах, а также усилия материально-технического обеспечения Вооруженных сил Литвы по решению всех практических вопросов прибытия и присутствия американских войск в Литве.
Батальон США будет в Литве до весны 2020 года.
Подразделения США на ротационной основе служат в странах Балтии и Восточной Европы с 2014 года. По информации оборонного ведомства Литвы, с начала операции на территории страны было более десятка ротаций американских военных подразделений.
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500 военных и 30 танков Abrams армии США прибывают на литовский полигон недалеко от границы с Беларусью
Батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудут в Литву в октябре в рамках операции вооруженных сил США «Атлантическая...
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