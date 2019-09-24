500 военных и 30 танков Abrams армии США прибывают на литовский полигон недалеко от границы с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудут в Литву в октябре в рамках операции вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и будут здесь до весны следующего года, сообщает Минобороны Литвы.



Фото: пресс-служба Минобороны Литвы

«Мы последовательно стремимся к расширению долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное прибытие батальона армии США — это хорошая новость, результат наших длительных усилий и инвестиций. Силы США - очень важный сдерживающий фактор в Балтийском регионе », - сказал министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

Он также подчеркнул, что Литва неоднократно принимала батальоны войск США, но это было сделано в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания.

Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства. Батальон прибывает с тяжелой техникой, в числе которой 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств.

По словам Кароблиса, этому прибытию американских войск способствовали наши инвестиции в учебную инфраструктуру в Пабраде и в других местах, а также усилия материально-технического обеспечения Вооруженных сил Литвы по решению всех практических вопросов прибытия и присутствия американских войск в Литве.

Батальон США будет в Литве до весны 2020 года.

Подразделения США на ротационной основе служат в странах Балтии и Восточной Европы с 2014 года. По информации оборонного ведомства Литвы, с начала операции на территории страны было более десятка ротаций американских военных подразделений.