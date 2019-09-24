МАРТ рекомендует Минтруда обеспечить равный доступ банков к выплате пенсий

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты в связи с непредоставлением равного доступа банкам к выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Минтруда следует до 18 октября направить в адрес банков, инициировавших разбирательство, письма с информацией о неактуальности прежней позиции по вопросу заключения договоров по таким выплатам. Ведомству необходимо разработать критерии (правила), обеспечивающие предоставление равного доступа банков к выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию, или принять иные меры при обращении банков по этому вопросу.

Предупреждение вынесено на основании закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».-0-