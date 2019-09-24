Bosch разработала «умные» электроприводы для детских колясок

Порыв ветра со скоростью 60 км/час направляется на детскую коляску, которая находится в аэродинамической трубе. Благодаря новой разработке Bosch она даже не двигается с места: система электрификации для детской коляски оснащена автоматическим тормозом, синхронизируется с телефоном через мобильное приложение, имеет сигнализацию и множество других высокотехнологичных датчиков.

«В систему электроприводных прогулочных колясок включены лучшие разработки бренда. Здесь мы применили те же строгие стандарты технологий и качества, что и в автомобильном секторе, включая даже тестовые испытания в аэродинамической трубе», – комментирует член совета директоров Bosch и председатель бизнес-сектора Mobility Solutions Cтефан Хартунг.

Гибкая система от Bosch одинаково подходит как для стандартных колясок, рассчитанных на одного ребенка, так и для двойных. Новинка будет представлена на рынке в начале 2020 года совместно со шведской компанией Emmaljunga. Также Bosch планирует сотрудничать и с другими производителями колясок.

Два электромотора – для ускорения и торможения

Спрос на коляски с электроприводом планомерно продолжает расти. При их выборе для девяти из десяти родителей ключевыми критериями являются комфорт и безопасность, о чем свидетельствуют данные опроса Bosch среди женщин и мужчин с детьми в возрасте от 0 до 4 лет, а также среди будущих родителей.

«Bosch стремится к тому, чтобы мобильные решения компании могли бы помочь ребенку еще до того, как он научится ходить, внедряя «умные» технологии во все сферы жизни», – поясняет Cтефан Хартунг.

Система электрификации состоит из двух моторов. Они расположены на задних колесах, а также оснащены модулем Bluetooth и системой «умных» датчиков, которые анализируют скорость коляски и оценивают поверхность дороги. При подъеме в гору один из моторов автоматически ускоряется (по такому же принципу работают электрические велосипеды). При спуске со склона второй мотор помогает замедлиться. Тормозная система срабатывает сразу же и в том случае, когда родители отпускают ручки коляски. Никакие дополнительные переключатели или кнопки на рукоятке для управления не нужны.

Электрическое усиление не только повышает комфорт и безопасность использования детской коляски, но и улучшает ее эргономические показатели. Тестирование инновации Bosch среди пользователей показало, что система способствует значительному улучшению осанки родителей, поскольку теперь они могут с меньшими физическими затратами поднимать коляску в гору, вести ее по неровной поверхности или навстречу сильному ветру. Автоматическое торможение заметно снижает нагрузку на спину. Поддержка системы рулевого управления дает явные преимущества во время ведения коляски одной рукой и облегчает совершение маневров, помогает придерживаться выбранной траектории даже на наклонной дороге.

Синхронизация со смартфоном через Bluetooth

С помощью приложения (доступного для Android и iOS) система управления синхронизируется через Bluetooth со смартфоном владельцев коляски, а также позволяет отслеживать заряд батареи и своевременно предупреждает о его снижении. Работает электропривод на съемной литий-ионной батарее. Аналогичные используются в стандартных электроинструментах Bosch – например, в аккумуляторных отвертках. Так что батарею из коляски можно использовать для питания других устройств и наоборот, когда требуется запасной вариант.

Для полной зарядки батареи требуется чуть больше двух часов. Тогда с постоянно включенным мотором коляска может пройти около 15-ти километров – все зависит от интенсивности использования дополнительных функций и веса коляски. Но даже если батарея разрядится, коляску все равно можно использовать, как и обычную. Также через USB-порт системы родители могут заряжать от нее свои мобильные устройства. Если кто-то попытается украсть коляску – на смартфон придет соответствующее оповещение (при условии, что Bluetooth-соединение с телефоном родителя установлено), сработает сигнализация и автоматически включится стояночный тормоз.