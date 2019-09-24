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Оставаться на связи: life:) запустил услугу Отложенная оплата

25.09.2019 18:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

life:) запустил услугу Отложенная оплата. Она позволяет оплатить тарифный план через 30 дней, а пользоваться им уже сейчас.

В дороге, на работе или в путешествии закончился оплаченный тариф, но нет возможности его пополнить? Теперь для абонентов life:) это не проблема – можно подключить отложенную оплату и пользоваться трафиком и звонками сейчас, а оплатить, когда это будет удобно. Отложить оплату можно на всех популярных тарифах оператора: Шейк, Шейк+, Шейк 2, Шейк 3, Голос 1, Голос 2, Play, Стоо, Всё включено, S, M и life:) S.

Как воспользоваться услугой?

  • Набрать на смартфоне USSD-запрос *3003#
  • Позвонить на бесплатный номер 909
  • В мобильном приложении Smart life:)
  • На сайте life.com.by

Воспользоваться услугой можно, если тариф ждет пополнения счета, а погасить – в любое удобное время в течение 30 дней. Во время отложенной оплаты абонент может пользоваться всеми бесплатными услугами life:), как и при оплаченном тарифе. Подробнее об услуге можно узнать: life.com.by/services/instruments/deferred-payment 

 
 
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