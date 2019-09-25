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Михаил Портной: Минтранс разрабатывает программу по внедрению безвизового режима в региональных аэропортах

26.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Михаил Портной: Минтранс разрабатывает программу по внедрению безвизового режима в региональных аэропортах

Минтранс разрабатывает программу по внедрению безвизового режима в региональных аэропортах и по многим другим моментам. Об этом журналистам рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

По его словам, в ведомстве уже близки к завершению работы.

— Это даст определенный положительный результат, — поделился мнением заместитель министра. — В плане либерализации безвизового режима мы идем поступательно, небольшими шажками. Параллельно «подтягиваемся» по всем направлениям: по инфраструктуре, подготовке кадров, увеличению и улучшению маркетинговых мероприятий. В числе последних «безвизовых» изменений — объединение безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях и их расширение. Перед этим мы увидели, что люди начали вкладываться в развитие регионов, строить объекты размещения, питания, развлечения — появился драйвер для экономики и создания новых рабочих мест. Объединив зоны, мы закольцевали многие туробъекты. Наш большой резерв — в приезде наземным транспортом. Турпоток мы можем увеличить многократно, если безвизовый въезд появится и в таком формате. Чемпионат мира по хоккею в 2014-м и II Европейские игры показали: уровень безопасности, когда мы сделали открытым въезд по всей стране, не снизился.

Сейчас в министерстве работают над стратегией развития туризма до 2035 года. В ней будут определяться с подходами в части использования резервов и увеличения поступления валюты в страну.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Минтранс разрабатывает программу по внедрению безвизового режима в региональных аэропортах и по многим другим моментам. Об этом журналистам рассказал...
 
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