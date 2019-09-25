Посол Манфред Хутерер: Германия заинтересована в сильной и независимой Беларуси

Источник материала: Tut.by

Новый посол Германии Манфред Хутерер начал работу в Беларуси в июле этого года. В интервью БелаПАН дипломат рассказал о своих первых впечатлениях о стране, планах на будущее, ожиданиях от парламентских выборов в Беларуси и перспективах дальнейшего развития белорусско-германских отношений.



Манфред Хутерер родился 28 декабря 1961 года в баварском городе Регенсбург. Учился в университетах Регенсбурга, Мюнхена, Ленинграда и Гарварда. Работал в посольствах Германии в Москве, Пекине, Вашингтоне, Варшаве. В МИД Германии руководил отделом России, Беларуси, Украины, Молдовы и Восточного партнерства. Владеет английским, французским, русским и польским языками. Женат, двое детей. Фото: МИД Беларуси

— В своем видеообращении, которое вы записали вместе с супругой по приезду в Минск, вы сказали, что давно хотели работать в Беларуси. Чем наша страна вас привлекла?

— Нас всегда восхищала особая открытость и подлинная сердечность жителей вашей страны. Удивителен тот факт, что белорусы именно к нам, немцам, относятся так непредвзято, учитывая те ужасные преступления, которые немцы совершили в Беларуси в XX веке и сколько страданий принесли.

Благодаря своей работе, я жил и работал в очень разных странах, но нигде люди не были такими открытыми и сердечными как здесь, в Беларуси. Думаю, что именно это и является стимулом для нас еще больше знакомиться с вашей страной, понять ее идентичность, заниматься развитием отношений.

Я недавно купил себе пятитомное издание Академии наук «История белорусской государственности». Довольно амбициозная задача все это прочитать, но у меня есть намерение, если будет время, прочитать не только это издание, но и другие книги по этой теме.

— Я бы вам еще посоветовала по истории Беларуси обратить внимание на книги Владимира Орлова.

— Да, я с ним уже познакомился. Очень интересный человек. Я сам по образованию политолог и историк, поэтому изучить историю Беларуси для меня очень интересно.

И я очень рад тому, что нам удалось создать двустороннюю историческую комиссию , первое заседание которой пройдет в конце января 2020 года в Берлине. Создание комиссии — это результат реализации той идеи, которую федеральный президент Штайнмайер высказал на встрече с президентом Лукашенко во время визита в Минск в 2018 году.

— Кроме задачи прочитать большой пятитомник по истории, что еще у вас в планах как у нового главы немецкого посольства в Минске?

— Свою главную задачу в качестве посла здесь я вижу в том, чтобы внести вклад в дальнейшее развитие наших отношений и укрепление доверия между нашими странами. Этого можно добиться только с помощью сотрудничества и контактов между людьми.

Германия заинтересована в сильной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. В последние годы отношения между Германией и Беларусью развивались очень позитивно на всех уровнях — политическом, экономическом, культурном. Свою задачу посла я вижу в том, чтобы сохранить и углубить эту динамику.

Мне кажется, что белорусы гораздо больше знают о Германии, чем немцы знают о Беларуси. В Германии до сих пор известно слишком мало о развитии Беларуси, об имеющемся потенциале для сотрудничества. И как посол я хочу внести свой вклад в то, чтобы сюда приехало много немецких делегаций, чтобы они собственными глазами увидели развитие вашей страны. Мне кажется, нам нужно своего рода любопытство, любознательность в отношении друг друга.

Лично я очень заинтересован в том, чтобы познакомиться с разнообразными и красивыми регионами Беларуси. Я не хочу все время сидеть в Минске, планирую путешествовать по стране.

Динамика положительная, роль — значительная

— Вы сказали, что нужно усиливать положительную динамику между нашими странами. Каким образом ее можно усилить? Пока есть ощущение, что мы достигли некоего потолка в развитии отношений и для дальнейшего прорыва нужны какие-то значимые шаги.

— Думаю, что положительную динамику можно сохранить и укрепить, если у нас будет очень тесный обмен на политическом, экономическом, культурном уровнях, а также множество разнообразных контактов между гражданскими инициативами. Для этого нам нужно улучшить рамочные условия, чтобы такие контакты развивались.

Я уже упоминал визит президента Штайнмайера сюда. Этот визит дал хороший импульс для дальнейшего развития отношений. Конечно же, речь идет как о содержательном политическом диалоге, так и об отношениях в области экономики и инвестиций, которые развиваются положительно, но обладают еще очень большим неиспользованным потенциалом. Германия предлагает себя в роли партнера по торговле, инвестициям и технологиям, а также хотела бы оказать Беларуси поддержку в вопросе диверсификации ее экономики.

Для немецких предприятий Беларусь является интересным растущим рынком. В этой плоскости важным было бы развитие среднего класса, малых и средних предприятий в промышленности, чтобы они могли выступать в качестве партнеров.

Беларусь как для Германии, так и для ЕС является очень важным партнером в области безопасности, мира и стабильности в Европе. Ваша уравновешенная, сбалансированная, конструктивная позиция по конфликту вокруг Украины, а также предоставление площадки для мирных переговоров по этому конфликту принесли Беларуси очень большое уважение.

Помимо этого мы высоко ценим активную роль Беларуси в дальнейшем развитии Восточного партнерства, а также ее позицию по вопросам контроля над вооружениями, деэскалации конфликтов и мер, направленных на укрепление доверия.

И я считаю, что все это также относится к тем сферам, в которых нам нужно укрепить наш диалог. Несколько дней назад президент Лукашенко заявил о том, что не допустит размещения ракет на территории Беларуси. Считаю, что это важный сигнал, который был расценен очень положительно.

На фоне того факта, что ситуация в сфере политики безопасности в Европе ухудшилась, позиция Беларуси, ориентированная на деэскалацию конфликтов, на разрядку и на построение доверия, для нас очень ценна.

— В продолжение темы конфликта вокруг Украины. Ранее Владимир Зеленский предложил до конца сентября провести встречу в «нормандском формате» на высоком уровне и рассмотреть выполнение Минских договоренностей по Украине. Рассматривалось ли это предложение в Берлине? Может ли такая встреча пройти в Минске?

— Знаете, я за этой ситуацией слежу внимательно все последние годы. Этот конфликт надо решить обязательно. Знаю и об этом заявлении президента Украины. Должен сказать, что с тех пор, как он находится на своем посту, мы отмечаем улучшение атмосферы, что очень важно для выполнения Минских договоренностей.

Мы в качестве федерального правительства хотели бы провести саммит в формате нормандской четверки как можно скорее. Надеемся, что это произойдет в ближайшие недели, чтобы использовать положительный момент и добиться определенного прогресса. Что касается места проведения, то пока, насколько мне известно, местом проведения такого саммита рассматривается Париж.

— Вы работаете в Беларуси уже около двух месяцев. Расскажите, пожалуйста, с кем вы успели встретиться за это время. Удалось ли вам составить какое-то представление о стране, о происходящих в ней процессах?

— Первый визит, который я совершил вместе со своей женой после приезда сюда, — это Тростенец, Хатынь и мемориал «Яма». Будучи немцем, я именно здесь, в Беларуси, чувствую ту особую ответственность за преступления, совершенные от имени немцев в прошлом веке. Этого никогда нельзя забывать. Только помня о прошлом, можно построить что-то хорошее в будущем.

Много интересного я узнал во время встреч с представителями всех религиозных общин в Беларуси. Мне кажется, что Беларусь — это та страна, в которой образцово сосуществуют различные религии.

Конечно, были и первые встречи на политическом уровне с представителями вашего правительства. Я недавно вручил верительные грамоты президенту Лукашенко. У меня были встречи с министром иностранных дел Макеем, министром экономики Крутым, министром финансов Ермоловичем. Могу сказать, что все эти встречи прошли в открытой и дружественной атмосфере. На всех встречах чувствовалась заинтересованность белорусской стороны в дальнейшем развитии отношений как с Германией, так и с ЕС. Из всех разговоров у меня сложилось впечатление, что Беларусь действительно может играть роль моста между Востоком и Западом.

Я хотел бы подчеркнуть, что Германия и ЕС не ставят Беларусь перед выбором — Запад или Восток. Дальнейшее сближение Беларуси с Германией и с ЕС при одновременном дальнейшем укреплении и углублении традиционного партнерства с Россией не являются противоречием.

У меня также состоялись встречи с Еленой Анисим и Анной Канопацкой, а во время разных мероприятий я познакомился с представителями гражданского общества, контакты с которыми намерен поддерживать и развивать. Для меня очень важно иметь хорошие контакты не только с правительственными структурами, но и с представителями гражданского общества, познакомиться с разными слоями белорусского общества. Это моя большая задача.

— Вы приехали сюда в интересный период — Беларусь вступила в избирательный цикл. В ноябре пройдут парламентские выборы. Следите ли вы за ходом избирательной кампании? Есть у Германии какие-то ожидания от предстоящих парламентских выборов?

— Мы очень внимательно наблюдаем за ходом избирательного процесса в Беларуси. Мы ожидаем от правительства Беларуси проведения свободных и справедливых выборов, а также выполнения рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Мы также признательны, что Беларусь пригласила ОБСЕ принять участие в наблюдении за выборами. Я ожидаю, что в составе миссии международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сюда приедут и немцы.

— А если выборы вновь не будут соответствовать стандартам ОБСЕ, как Германия на это отреагирует?

— Не стоит пока забегать вперед. Надо дождаться завершения выборов. Давать оценку тому, как пройдут выборы, — это задача наблюдателей. Предварительное заключение БДИПЧ обычно представляет на следующий день после выборов, а итоговый отчет — через пару недель. И этот отчет является для нас своеобразным ориентиром. Но, естественно, мы очень надеемся на улучшение ситуации в избирательном процессе. Мы бы очень хотели, чтобы рекомендации БДИПЧ были реализованы.

— Если вновь вернуться к теме двусторонних отношений, то в каких сферах наиболее успешно развивается сотрудничество Беларуси и Германии? Какие сферы стоит подтянуть?

— Экономические отношения хорошо развиваются. Для Беларуси Германия является четвертым по объему торговым партнером. В последние десятилетия двусторонний товарооборот был подвержен значительным колебаниям, но за последние годы мы достигли динамичного роста в торговле. Хотя ранее бывали годы, когда показатели в этой области были выше.

Надо добавить, что прошлый год стал годом самых крупных немецких инвестиций в Беларусь, особенно в сфере деревообработки и логистики. Конечно, всегда есть потенциал для развития, но если мы хотим, чтобы больше немецких компаний инвестировали в Беларусь, то для этого необходимо улучшить рамочные условия, улучшить законодательство.

По моим данным, в Беларуси работают около 300 предприятий с немецким участием. Многочисленные немецкие компании работают в Беларуси уже в течение 20 лет. Это свидетельствует о том, что они не пришли сюда в поисках быстрых денег, они нацелены на долгосрочную работу.

Близость ЕС с одной стороны и ЕАЭС с другой, а также образованные высококвалифицированные белорусские специалисты являются важным преимуществом Беларуси. Одной из своих важных задач я считаю познакомить немецкие предприятия с такой перспективной площадкой как Беларусь, которая является интересным растущим рынком.

Но я не сосредотачиваюсь только на экономических отношениях. Для меня не меньшую важность имеет сотрудничество наших гражданских инициатив, контакты между людьми. Есть сотни различных общественных инициатив между Германией и Беларусью. И это направление тоже надо развивать, так как это важный элемент фундамента наших отношений. Политика важна, но гражданские инициативы дадут особый импульс для развития наших отношений.

Права человека? Есть расхождения взглядов

— А вопросы прав человека и демократии какую роль играют в отношениях Германии и Беларуси?

— Естественно, демократия, права человека и верховенство права — это важные для нас вопросы. Вместе с нашими партнерами по ЕС мы ведем с белорусским правительством и гражданским обществом диалог по этим темам. Свобода слова, свобода собраний, свобода ассоциаций важны для нас, так как при соблюдении этих принципов обеспечивается причастность граждан к общественной дискуссии и их участие в политических процессах в стране.

В этих областях у нас с белорусским правительством взгляды не всегда совпадают. Но все же я вижу шаги вперед, определенный прогресс Беларуси за последние годы. В 2012—2015 годах я возглавлял в МИД Германии отдел, отвечающий за Россию, Беларусь, Украину и другие страны Восточного партнерства. За это время я видел много разных моментов в отношениях с Беларусью, были и трудные. Но для меня очень положительным является то, что за последние годы эти отношения улучшились.

Также положительно я оцениваю более активное подключение гражданского общества в процесс диалога между ЕС и Беларусью, в том числе участие его представителей в Диалоге по правам человека. Факт участия гражданского общества в этих диалогах я считаю реальным прогрессом.

Надеюсь и на то, что скоро будет подписано соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом. На данный момент есть положительные сигналы.

Мы также надеемся, что будут подписаны и Приоритеты партнерства, а затем придет время, когда нам нужно будет обдумать заключение базового соглашения о сотрудничестве между ЕС и Беларусью.

— Планируются ли в ближайшее время визиты в Беларусь высокопоставленных немецких чиновников?

— С 25 по 27 сентября здесь с визитом находится госсекретарь Министерства экономики и энергетики Германии Ульрих Нуссбаум, который приехал в Минск в сопровождении большой делегации немецких предпринимателей. С 2009 года это первый визит такого уровня и с таким количеством участников. Они примут участие в ежегодном Дне немецкой экономики, который в этом году проходит уже в десятый раз.

День немецкой экономики проводится для того, чтобы осветить актуальные темы белорусско-немецких отношений, оценить шансы на их углубление. При этом мы преследуем цель по достижению активного экономического диалога между правительствами и общественностью обеих стран. В ходе нынешнего Дня экономики Германии будет представлено исследование консультационного предприятия «Берлин экономикс», которое оценивает возможности по улучшению привлекательности Беларуси для того, чтобы сюда осуществлялись прямые иностранные инвестиции.

Беларусь и Германия имеют ряд общих черт своих экономик — это традиционное промышленное производство, направленная на экспорт экономика. Мне кажется, в рабочей этике у нас тоже есть схожие черты.

По поводу других визитов могу сказать, что на конференцию «Минского диалога» по безопасности в начале октября приедут представитель МИД Германии Дирк Визе и члены Бундестага.

Также в ноябре пройдет Минский форум — это такое белорусско-немецкое мероприятие, на котором обсуждаются вопросы политики, экономики, развития отношений. Туда тоже приедут гости из Германии.

Дорогу фондам

— Как развиваются отношения Беларуси и Германии в сферах образования? Много ли белорусской молодежи учится в немецких вузах?

— Сотрудничество в области образования развивается положительно и динамично. Не только федеральное правительство, но и частные немецкие фонды предлагают многочисленные стипендии для белорусских студентов. Например, Германский фонд академических обменов с 2000 года предоставил стипендии более чем 3500 белорусам.

Что касается учебы немецких студентов в Беларуси, к сожалению, их тут учится очень и очень мало. Мне бы хотелось, чтобы их было больше. Причем чтобы это были не только студенты, которые изучают белорусский или русский языки, но и другие специальности. Я считаю, что Беларусь предлагает большие возможности для этого.

— В Беларуси нет представительства фонда Конрада Аденауэра, тогда как в структуре самого фонда есть отдел по Беларуси. Еще в 2013 году, общаясь с журналистами в Вильнюсе, глава белорусского представительства Александр Бракель заявлял: «К сожалению, мы лишены возможности работать в Беларуси». Ведутся ли переговоры на этот счет?

— На данный момент ведутся беседы с белорусским правительством. Надеюсь, в среднесрочной перспективе здесь могут быть открыты филиалы немецких политических фондов. Речь не только о Фонде Конрада Аденауэра, но и о Фонде Фридриха Эберта. Оба фонда реализуют в Беларуси хорошие программы, несмотря на то, что здесь нет их представительств. Естественно речь идет не только об этих фондах, но и о других политических фондах Германии.

Например, международная конференция «Минского диалога» по безопасности организована при их содействии. Оба этих фонда регулярно привозят в Минск депутатов Бундестага, которые приезжают сюда с образовательными целями, для проведения политического диалога и дискуссий. Фонды также распределяют здесь стипендии для обучения в Германии. У меня сложилось впечатление, что резонанс от деятельности этих фондов исключительно положительный в белорусском обществе.

— Уже более 15 лет посольство ФРГ ежегодно осенью проводит Неделю Германии в Беларуси. Расскажите, пожалуйста, что планируется в нынешнем году в рамках Недели Германии?

— Неделя Германии в Беларуси началась 24 сентября и продлится до конца октября. Для нас это событие особой важности, хит культурного присутствия Германии здесь. В 12 городах Беларуси пройдут культурные мероприятия, программа очень разнообразна: концерты, кинопоказы короткометражных, художественных и документальных фильмов на немецком языке с субтитрами. Планируются также выставки, мастер-классы и лекции на разные темы. Подробная программа со всеми мероприятиями есть на сайте нашего посольства .