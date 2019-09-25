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Макей и глава МИД Литвы обсудили энергетику и перезахоронение участников восстания 1863 года

26.09.2019 10:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с министрами иностранных дел Индии, Литвы, Хорватии и Латвии, сообщила пресс-служба МИД.


Фото: МИД Беларуси

«В ходе встречи c министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе вызывающие озабоченность у обеих сторон. Достигнуто понимание необходимости начала открытого и искреннего диалога в целях поиска решений назревших проблем. Собеседники рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, договорились продолжить рабочие контакты в ближайшее время», — отмечено в сообщении.

Напомним, к острой теме скоро запуска БелАЭС в последние дни добавилась дискуссия вокруг места перезахоронения Кастуся Калиновского.

«Мы говорили о том, чтобы позволить Литве внести свой вклад в диверсификацию энергопоставок, либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей», — сказал Линкявичюс BNS по телефону из Нью-Йорка после встречи. В частности, речь идет о возможных поставках нефти через Литву.

Глава МИД Литвы также пригласил белорусскую государственную делегацию посетить похороны участников восстания 1863 года в Вильнюсе в ноябре. Линкявичус отметил, что белорусские представители будут заинтересованы в участии в мероприятии, но Макей не уточнил, какого уровне может быть делегация.

На встрече с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром Макей обсудил перспективы углубления сотрудничества в тех сферах, которые представляют интерес для обоих государств. Достигнута договоренность о более тесном взаимодействии по вопросу упрощения визовых процедур для граждан обеих стран.

На встрече с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом Макей подчеркнул, что, несмотря на регулярные двусторонние политические контакты, потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами реализован не полностью. В этой связи белорусский министр призвал оперативно сформировать состав и провести первое заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в соответствии с соглашением, которое было подписано еще в 2015 году. Предложение было поддержано хорватской стороной.

На встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом стороны с удовлетворением констатировали позитивную динамику и интенсивность белорусско-латвийского диалога. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы содержательного наполнения планируемых двусторонних визитов высокого и высшего уровня. В открытой и доверительной атмосфере были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию диалога между Беларусью и ЕС. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику укрепления глобальной и региональной безопасности.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с министрами...
 
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