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«Экономика на пальцах». Лен как политический проект, где экономика не важна

26.09.2019 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 26 сентября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY.

Президент Беларуси продолжает колесить по стране, Сергей Чалый — внимательно слушать то, что говорит Александр Лукашенко.

На прошлой неделе глава государства посетил льнозавод в Кореличах. И там у президента стали проскальзывать новые мысли. Например, любимая тема импортозамещения уже не такая любимая. А лен — это политический проект, в котором экономика не важна.

Также интересно наблюдать за тем, как трансформируется вопрос ускоренного развития экономики, превращаясь не совсем в ускоренный, а даже где-то и в замедленный.

И еще в программе поговорим про социологический портрет белорусских ученых-экономистов, который нарисовали в «Банкаўскім весніку». Автор программы очень разочарован увиденным и считает, что это мина замедленного действия, которая может рвануть в самое неподходящее время.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» будем рассуждать 26 сентября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко продолжает колесить по стране. А Сергей Чалый внимательно слушает его и пытается понять, куда дует ветер.
 
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