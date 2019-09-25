«Экономика на пальцах». Лен как политический проект, где экономика не важна

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 26 сентября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY.

Президент Беларуси продолжает колесить по стране, Сергей Чалый — внимательно слушать то, что говорит Александр Лукашенко.

На прошлой неделе глава государства посетил льнозавод в Кореличах . И там у президента стали проскальзывать новые мысли. Например, любимая тема импортозамещения уже не такая любимая. А лен — это политический проект, в котором экономика не важна.

Также интересно наблюдать за тем, как трансформируется вопрос ускоренного развития экономики, превращаясь не совсем в ускоренный, а даже где-то и в замедленный.

И еще в программе поговорим про социологический портрет белорусских ученых-экономистов, который нарисовали в «Банкаўскім весніку» . Автор программы очень разочарован увиденным и считает, что это мина замедленного действия, которая может рвануть в самое неподходящее время.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» будем рассуждать 26 сентября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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