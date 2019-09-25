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«Экономика на пальцах». Лен как политический проект, где экономика не важна
26.09.2019 10:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 26 сентября в 15.25.
Президент Беларуси продолжает колесить по стране, Сергей Чалый — внимательно слушать то, что говорит Александр Лукашенко.
На прошлой неделе глава государства
Также интересно наблюдать за тем, как трансформируется вопрос ускоренного развития экономики, превращаясь не совсем в ускоренный, а даже где-то и в замедленный.
И еще в программе поговорим про социологический портрет белорусских ученых-экономистов, который
Об этом подробнее в
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Александр Лукашенко продолжает колесить по стране. А Сергей Чалый внимательно слушает его и пытается понять, куда дует ветер.
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