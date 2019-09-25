"Хотим купить "вторичку" без кредита. Какие есть субсидии для нас?" Ответы экспертов на самые интересные вопросы читателей

Источник материала: realt.by

На этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» читатели Realt.by интересуются получением субсидии, если есть возможность купить квартиру на вторичном рынке . Также обсуждались нюансы продажи незаконсервированного строения и вопросы предоставления социального жилья. Конечно, спрашивали и о правилах постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все — в нашей подборке.

Читатель под ником illia.k интересуется, повлияет ли на очередь нуждающихся покупка участка в садовом товариществе: «Насколько я знаю, в доме, построенном на участке в садовом товариществе, прописаться нельзя. Значит, и очередь сохраняется? Подскажите, так ли это? Покупка участка в садовом товариществе не повлияет на место в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий?».

Отвечает генеральный директор АН «Пакодан» Вячеслав Завгородний :

— В юридическом смысле садовый домик (дача) — это капитальное строение, предназначенное для отдыха, сезонного или временного проживания. Садовый домик (дача) не предназначен для постоянного проживания. Этим он отличается от жилого помещения (комнаты, квартиры) или дома.

В садовых домиках можно получить регистрацию только по месту пребывания. На ваше место в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий наличие садового домика (дачи) влиять не будет.

Покупка участка в садовом товариществе тоже не повлияет на место в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Юлия Карасёва спрашивает: «Я мама ребёнка инвалида 1 группы, стала на очередь на получение социального жилья. Скажите, пожалуйста, если за время ожидания жилья состояние здоровья ребёнка улучшится и будет снята инвалидность, сохранится ли очередь и возможность получить социальное жилье?»

Отвечает аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В этом случае, в соответствии с подпунктом 63.11 пункта 63 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», право на получение жилого помещения социального пользования имеют состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды.

Если за время ожидания состояние здоровья ребeнка улучшится и будет снята инвалидность, то, соответственно, у вас отпадут основания на получение жилого помещения социального пользования.

А в соответствии с законодательством, если у граждан отпали основания состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в отдельном списке учета, по решению местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, других организаций, принявших граждан на такой учет, они подлежат исключению из данного списка, но сохраняют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в общем списке учета при наличии этого права.

Соответственно с очереди на получение жилого помещения социального пользования вас снимут.

Инна Ку интересуется, есть ли какая-то помощь от государства при приобретении жилья на вторичном рынке: «Подскажите, есть ли субсидии для покупки жилья на вторичном рынке? Стоим с 2009 года на очереди как нуждающиеся для улучшения жилищных условий. Хотим купить вторичное жилье без кредита. Семья: муж (прописан у свекрови), жена (проживает в общежитии более 10 лет) и ребенок 2 года (прописан в общежитии)».

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— К сожалению, субсидий в вашем случае не предусмотрено. Подумайте о кредите. Сегодня банки предоставляют довольно выгодные условия.

Напомним, не так давно мы писали о том, что банк «БелВЭБ» снова начал кредитовать строительство недвижимости , и есть интересные варианты под фиксированные 11% годовых (срок кредитования — 25 лет). При этом «Приорбанк» снизил срок кредитования до 5 лет . Это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, переплата банку в целом по кредиту снизилась. Но с другой — выросли ежемесячные платежи. И поэтому в следующей статье мы решали задачу от читателя: что выгоднее — отдавать кредит за 5 или за 20 лет .

Svesh7 спрашивает, как правильно заключить договор при продаже коробки дома: «В 2011 году был куплен уже законсервированный фундамент. В БТИ произведена регистрация. Далее мы утвердили проект на строительство дома и получили разрешение на строительство. При выдаче разрешения на строительство, как оказалось, автоматически произошла расконсервация. Поэтому пришлось опять консервировать объект. Срок консервации составил 2 года. По окончании консервации мы в течение 3 лет возвели коробку дома. Внутри коробки еще не готовы все перегородки, поэтому мы ее не регистрировали в БТИ. Платим налог на недвижимость и землю. С ИМНС, как я понимаю, отдельные отношения. При этом не получали повторно разрешение на строительство и переутверждали проект, они ведь у нас уже есть. Сейчас мы продаем эту коробку дома, и возник ряд вопросов. В БТИ до сих пор числится законсервированный фундамент. Мы можем оформить сделку продажи на фундамент, или нам надо сначала регистрировать на себя коробку? Но "незавершенка" 2-й раз вроде не делается, только 1 раз. Как тогда продавать? В исполкоме при этом нет информации, что возведена коробка. БТИ будет запрашивать у них информацию, не было ли изъятия участка? Покупатель будет еще достраивать коробку, делать перегородки. Могли бы вы прояснить ситуацию, как сделать? Какие вы видите пути решения, и есть ли здесь еще подводные камни?».

Отвечает аттестованный риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач», консервация жилого дома, дачи может быть осуществлена в отношении конкретного объекта строительства только один раз. Соответственно осуществить повторно консервацию уже на коробку вы не сможете.

Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру не запрашивают информацию об изъятии земельного участка. Если местный исполнительный комитет принимает решение об изъятии, и процедура проходит, то он и направляет все необходимые документы в соответствующее агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.

Если в соответствующем агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру нет запретов и ограничений, то в принципе можно осуществить сделку купли-продажи на законсервированный фундамент. Бывали случаи, когда продавались участки с истекшим сроком консервации на годы.

Единственное, в данных ситуациях не каждый покупатель согласится покупать такой объект, так как в соответствии с тем же Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач», при приобретении земельных участков с расположенными на них не завершенными строительством жилым домом (за исключением случаев наследования, а также приобретения земельных участков и (или) не завершенных строительством жилых домов, дач с публичных торгов, проводимых в соответствии с законодательством), течение сроков строительства, предусмотренных законодательством, не прерывается. А пойдет ли местный исполнительный комитет новому собственнику навстречу или нет, вопрос открытый.

Что касается подводных камней, то каждый конкретный случай индивидуален. Для того чтобы выяснить все подводные камни, желательно все же обратиться в соответствующую специализированную организацию.

Читатель под ником Vesta спрашивает, что можно сделать, если сталкиваешься с нерадивым арендатором, который не платит вовремя: «В феврале мы сдали квартиру по договору. Арендатор не платит коммуналку, электричество и аренду три месяца. Просьбы, уговоры и прочее не помогают. Я предлагаю ему расторгнуть договор с выплатой долга, пока не поздно и пока не накопилась слишком большая сумма. Он соглашается на словах, но не платит дальше. Что можно сделать в такой ситуации?».

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя Столица» Надежда Вашинко :

— Для начала вам нужно отправить ему письмо с уведомлением (либо заказное письмо), что вы хотите его выселить за неуплату коммунальных платежей и аренды. Если после этого никаких действий он не предпримет, необходимо обратиться в суд вашего района для взыскания долга и расторжения договора найма в одностороннем порядке.