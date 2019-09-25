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«Зубры» в тропиках. МАЗ открыл сборочный завод во Вьетнаме

26.09.2019 10:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Вьетнаме запущен завод по сборке грузовиков МАЗ. На нем смогут выпускать до 3000 автомобилей в год, что позволит белорусскому автофлагману значительно расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.


Белорусско-вьетнамский завод разместился в 40 км от Ханоя. На месте рисового поля в 4,5 га построили современные сборочные цеха, вспомогательные постройки и административное здание с теннисным кортом и беседкой. Возводили объекты по фен-шуй, а вдоль комплекса даже вырыли водоем и высадили деревья. Предусмотрели и священное место как дань местным традициям. Проект завода был разработан Минским автозаводом, а воплотить его в жизнь помогали вьетнамские подрядчики.

Сборкой белорусских грузовиков с вьетнамским «гражданством» займется совместное предприятие «MAZ Asia». Партнером Минского автозавода выступила вьетнамская компания «AuViet Industry», преуспевшая в реализации автобусов МАЗ, самосвалов БелАЗ и комплектов Белшины. Вьетнамцы сформировали 70% уставного фонда, а МАЗ покрыл свою долю в 30% технологиями и техникой.

«Создание сборочного предприятия — серьезный шаг навстречу потребителям в регионе. Однако нам еще только предстоит завоевать их доверие к автомобилям под брендом МАЗ, собираемым на совместном предприятии во Вьетнаме. Для этого в ближайшей перспективе завод должен выйти на полную мощность, освоить выпуск новых моделей автотехники и осуществить масштабную локализацию компонентов», — подчеркнул гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

Производительность завода — до 3000 грузовиков в год. На первом этапе здесь будут собирать 8 моделей автотехники МАЗ, которые уже адаптированы под требования технических регламентов Вьетнама. Среди автомобилей — большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. Технологии их выпуска освоили в полном объеме.

В будущем модельный ряд расширят и скорректируют с учётом потребностей рынка. Так, во Вьетнаме планируется выпускать праворульные грузовики. Кроме того, ведутся переговоры с производителями надстроек, которые можно установить на шасси МАЗ. Параллельно локализуют производство до 40%. Помимо местной сварки и окраски, специалисты изучают возможности использовать стекла, шины, аккумуляторы и кондиционеры вьетнамского производства. Правда, при условии, что они будут отличаться высоким качеством.

Собранные грузовики будут доступны не только во Вьетнаме. Их будут поставлять и на другие рынки АСЕАН — Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Первые покупатели нашлись еще задолго до запуска завода.

«Рынки Юго-Восточный Азии обладают высоким уровнем защищенности. Создание собственного сборочного производства обеспечит конкурентоспособность мазовской техники в регионе. Это крайне перспективный проект, который позволит МАЗу закрепиться на масштабных рынках Юго-Восточной Азии. Наша цель — получить статус завода с наилучшим качеством среди всех автопроизводителей в регионе», — признался Иванкович.

Реализации проекта предшествовали Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом и Протокол между правительствами Беларуси и Вьетнама о поддержке производства моторных транспортных средств. Большую роль сыграли развитие белорусско-вьетнамских отношений и активность делового партнера.

 
 
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Во Вьетнаме запущен завод по сборке грузовиков МАЗ. На нем смогут выпускать до 3000 автомобилей в год, что позволит белорусскому автофлагману значительно расширить...
 
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