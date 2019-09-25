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«Гомельтранснефть Дружба» возместит убытки от «грязной» нефти при росте тарифа на транзит на 21%

26.09.2019 10:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Гомельтранснефть Дружба» сможет полностью компенсировать издержки от сокращения транзита российской нефти по территории Беларуси при условии повышения тарифа на транзит на 21%, заявил журналистам в четверг в Минске первый заместитель гендиректора — главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, сообщает interfax.by.


Фото: Reuters

«Вот этот расчет, который мы представляли (российской стороне — ИФ) — 21%, позволяет выйти до конца года на 100%-е возмещение затрат», — сказал Вериго, комментируя влияние повышения тарифа на транзит с 1 сентября на 3,7% на возмещение издержек «Гомельтранснефть Дружба» с связи с нефтяным форс-мажором.

Напомним, тариф на транспортировку российской нефти с 1 сентября вырос на 3,7%. Как отметили в «Белнефтехиме», данные меры предпринимаются в связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В частности, с подобной инициативой выступил оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», который обратился с просьбой о внеплановом пересмотре тарифа к регулятору во II квартале.

В ходе переговоров сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о доведении тарифа до того размера, который позволит обеспечить объемы выручки в размерах, спрогнозированных на 2019 год.

В следующий раз тарифы могут быть пересмотрены в процессе подведения итогов работы за 2019 год.

Как ранее заявляли в «Гомельтранснефть Дружба», к недополучению прибыли привела ситуация с загрязнением нефти. Для компенсации потерь «Гомельтранснефть Дружба» предложила российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн либо увеличить тарифы на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти.

Напомним, 19 апреля госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты.

Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. Транзит в Украину возобновился 24 мая, поставки в Польшу начаты 9 июня.

Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ. Сложнее обстояла ситуация с новополоцким «Нафтаном», который стал получать чистую нефть по «Дружбе» в начале июля.

Для компенсации потерь Беларусь предложила «Транснефти» увеличить с 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7%. Вице-премьер России Дмитрий Козак признал, что белорусские требования по повышению тарифа справедливы, поскольку в Беларуси действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти — ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и Европе. «Мы поэтапно выравняем эти тарифы и примем решение», — сказал Козак. По контракту тарифы индексируются на уровень инфляции один раз в год, если стороны не могут найти консенсуса. В настоящее время стороны продолжают переговоры. «В целом, мы близки к договоренности [по тарифу на транзит нефти]», — сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

 
Теги: Минск
 
 
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«Гомельтранснефть Дружба» сможет полностью компенсировать издержки от сокращения транзита российской нефти по территории Беларуси при условии повышения тарифа...
 
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