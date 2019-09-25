Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси объявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Но при условии, что на это будет согласие сторон. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал «112 Украина» .

— Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что Донбасс, «а это 20% ВВП страны», должен вернуться в Украину. Он отметил, что «Украина должна быть единой и неделимой».

— И самое главное — целостность и единство Украины, вот так я бы охарактеризовал. Но это такая огромная тема, что надо, во-первых, не только серьезно подготовиться (мне, прежде всего, но и вам), структурировать ответ на эту проблему — что сегодня важно, что завтра. Какая ситуация там, как действовать. Но отвечая на этот вопрос: я не должен настолько глубоко влазить, чтобы не зацепить там интересы России, интересы Америки или еще кто там участвует, а главное, Украины, властей и украинского народа, — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси не в первый раз предлагает свою помощь в урегулировании конфликта на востоке Украины. Еще в 2014 году он заявил , что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны. После этого он внес предложение о контроле Беларусью российско-украинской границы, однако его предложения не нашли поддержки, в частности, у Петра Порошенко, который в то время занимал пост президента Украины.

Также он предлагал рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине.