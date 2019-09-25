Лукашенко хочет «нормализовать отношения с США», но не будет «ни с кем дружить против России»

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна путем диалога пытается нормализовать отношения с США. Об этом он сообщил на встрече с украинскими СМИ в Минске 26 сентября. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал «112 Украина» .

— Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основан именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом, — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Беларусь не собирается «дружить против России».

— У нас референдум состоялся, и четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с Россией. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Когда было трудно, кроме России и Китая нас по большому счету никто не поддерживал, — напомнил Лукашенко.

Отношения Беларуси и США

Отношения и Беларуси и США долгое время были весьма прохладными.

В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей, были введены санкции. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Также США вводили санкции против белорусских предприятий.

Кроме того, в Беларуси уже 11 лет нет посла Соединенных Штатов, а в США нет посла Беларуси.

В прошлом году Минск и Вашингтон пошли на сближение. В Беларусь зачастили высокопоставленные американские дипломаты. Последним из них в сентябре нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва.