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Лукашенко прокомментировал встречу Зеленского с Трампом и скандал из-за звонка

26.09.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси считает, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский «понравились друг другу» во время встречи на полях Генассамблеи ООН. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».


Фото: Reuters

— Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали. И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, — прилично, разумно, красиво. Все было красиво, — считает Лукашенко.

По его мнению, Дональд Трамп и Владимир Зеленский «понравились друг другу».

— Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание, — напомнил Лукашенко о скандале, который разгорелся вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США.

«Моника Зеленски»

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщили американские СМИ, во время этой беседы Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение в Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Заявление о давлении побудило конгрессменов-демократов начать запуск официальной процедуры импичмента президенту США.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Судя по разговору, Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США не нашло нарушений законодательства в содержании этого разговора.

В мире разразившийся скандал уже начали называть «Моника Зеленски» — по аналогии со скандалом с Моникой Левински, который привел к объявлению в 1998 году импичмента Биллу Клинтону. Конгрессмены посчитали, что Клинтон заслуживает импичмента, но он сохранил свой пост: большинство представителей в сенате признали президента невиновным.

 
 
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- Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали. И встреча Зеленского с Трампом так, как я ее видел, -...
 
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