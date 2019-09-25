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Лукашенко прокомментировал встречу Зеленского с Трампом и скандал из-за звонка
26.09.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси считает, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский «понравились друг другу» во время встречи на полях Генассамблеи ООН. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал
— Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали. И
По его мнению, Дональд Трамп и Владимир Зеленский «понравились друг другу».
— Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание, — напомнил Лукашенко о скандале, который разгорелся вокруг телефонного разговора между президентами Украины и США.
«Моника Зеленски»
На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщили американские СМИ, во время этой беседы Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение в Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.
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В мире разразившийся скандал уже начали называть «Моника Зеленски» — по аналогии со скандалом с Моникой Левински, который привел к объявлению в 1998 году импичмента Биллу Клинтону. Конгрессмены посчитали, что Клинтон заслуживает импичмента, но он сохранил свой пост: большинство представителей в сенате признали президента невиновным.
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- Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали. И встреча Зеленского с Трампом так, как я ее видел, -...
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