ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дальше без БАТЭ. В составе белорусских акционеров ЗАО «БелДжи» остался один БЕЛАЗ

26.09.2019 12:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Производитель автокомпонентов ОАО «БАТЭ» вышло из состава акционеров белорусско-китайского ЗАО «БелДжи». Агентство «Бизнес-новости» сообщило, что с выходом связана крупнейшая сделка внебиржевого рынка акций в августе. Новый состав акционеров опубликован на сайте ЗАО «БелДжи».


Фото: Павел Мурашко

Доля БАТЭ в уставном фонде белорусско-китайского производителя легковых автомобилей в 2018 году составляла 2,7%, в 2019-м — уже 1,54%.

После выхода компании из состава акционеров ОАО «БЕЛАЗ» принадлежит 58,162% акций ЗАО «БелДжи», китайской Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd — 36,092%, СЗАО «Союзавтотехнологии» — 3,254%, китайской CITICC International Investment Limited — 2,492%

В 2019 году завод уже произвел более 12 тысяч автомобилей. Только в сентябре выпущено 2 тысячи машин. То есть завод «БелДжи» практически вышел на свою проектную мощность.

На рынке Беларуси проданы 40% выпущенных автомобилей, 60% ушли в Россию. Но завод рассчитывает в 2020 году расширить рынки сбыта. Уже проходят переговоры с балканскими странами, Арменией, Казахстаном, Украиной, Литвой.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производитель автокомпонентов ОАО «БАТЭ» вышло из состава акционеров белорусско-китайского ЗАО «БелДжи».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко прокомментировал встречу Зеленского с Трампом и скандал из-за звонка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы майкл корс женские официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика