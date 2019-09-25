Дальше без БАТЭ. В составе белорусских акционеров ЗАО «БелДжи» остался один БЕЛАЗ

Источник материала: Tut.by

Производитель автокомпонентов ОАО «БАТЭ» вышло из состава акционеров белорусско-китайского ЗАО «БелДжи». Агентство «Бизнес-новости» сообщило , что с выходом связана крупнейшая сделка внебиржевого рынка акций в августе. Новый состав акционеров опубликован на сайте ЗАО «БелДжи».



Фото: Павел Мурашко

Доля БАТЭ в уставном фонде белорусско-китайского производителя легковых автомобилей в 2018 году составляла 2,7%, в 2019-м — уже 1,54%.

После выхода компании из состава акционеров ОАО «БЕЛАЗ» принадлежит 58,162% акций ЗАО «БелДжи», китайской Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd — 36,092%, СЗАО «Союзавтотехнологии» — 3,254%, китайской CITICC International Investment Limited — 2,492%

В 2019 году завод уже произвел более 12 тысяч автомобилей. Только в сентябре выпущено 2 тысячи машин. То есть завод «БелДжи» практически вышел на свою проектную мощность.

На рынке Беларуси проданы 40% выпущенных автомобилей, 60% ушли в Россию. Но завод рассчитывает в 2020 году расширить рынки сбыта. Уже проходят переговоры с балканскими странами, Арменией, Казахстаном, Украиной, Литвой.