Турция, Израиль, Финляндия, Латвия, Венгрия и Чехия: в какой стране выгоднее всего покупать недвижимость

Цена качественной квартиры в Праге стартует от €100 тыс.Можно найти более дешевые варианты, но в любом случае не дешевле €80 тыс. Но и они всегда будут иметь такие недостатки, которые сделают их непривлекательными для инвестирования.

—Мы не советуем вкладывать деньги в объекты в плохом техническом состоянии: даже предложив их в аренду по низкой цене, мы сталкиваемся с проблемами в поисках арендатора. Приличные люди туда селиться не хотят, их доходы позволяют снять жилье получше. А те категории арендаторов, которые согласны снимать убитые варианты, мы сами селить не хотим, так как это чревато перебоями в оплате, жалобами соседей, вызовами полиции и другими проблемами, от которых мы призваны своих клиентов защищать, — говорит Алеся.

Если говорить о коммерческих объектах, то в компании рекомендуют рассматривать только те, которые стоят от €1 млн и дороже. С маленькими бюджетами можно присмотреться к магазинам на первых этажах жилых новостроек, особенно если это большой проект «в чистом поле». Но там можно недорого купить и удачно сдать в аренду, потому что нет другой инфраструктуры и, соответственно, конкуренции у вашего арендатора.

Покупка недвижимости в стране дает возможность получать чешскую шенгенскую визу с правом пребывания не более 90 дней в сумме за каждые полгода. Прав на ВНЖ, ПМЖ и гражданство или каких-то других преимуществ она не дает.

В Чехии нет никаких ограничений по покупке недвижимости иностранцами. На чешской стороне могут возникнуть сложности только с открытием банковского счета до оформления недвижимости в собственность, поскольку с некоторых пор банки стали требовать подтверждение «экономической взаимосвязи с Чехией» от иностранцев. Однако запись вашего имени в кадастр снимает все неудобства. При покупке вторичной недвижимости или нежилой новостройки покупатель должен иметь в виду, что ем