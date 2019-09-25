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Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?

26.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рядом с микрорайоном Уручье ООО «Табак-Инвест» активно строит еще один торгово-развлекательный центр. Он расположился как раз по соседству от «Короны» по пр-ту Независимости, 154а. Смотрим фоторепортаж о ходе строительства.

Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?

Видно, что объект уже практически достроен. Уже утром на стройке кипит работа. Судя по вывескам и предложениям для арендаторов, здесь разместятся магазины мебели и предметов интерьера. Однако узнать, какие еще магазины будут здесь размещены, на данный момент не удалось.

Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?

Судя по паспорту строительства, это будет "торгово-развлекательный центр с многоуровневой автостоянкой в районе пр. Независимости-МКАД в г. Минске". Начало строительства - 14 декабря 2017 года, окончание - 14 февраля 2020 года.

Мы обратились с официальным запросом в компанию ООО «Табак-Инвест», чтобы получить более подробную информацию. Однако выяснилось, что «компания пока не готова предоставлять информацию о строящемся ТЦ». А значит, сколько стоит аренда помещений здесь, также выяснить не удалось.

Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?

Мы будем следить за развитием строительства. 

Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
 
Теги: Минск
 
 
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Рядом с микрорайоном Уручье ООО «Табак-Инвест» активно строит еще один торгово-развлекательный центр. Он расположился как раз по соседству от «Короны» по пр-ту...
 
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