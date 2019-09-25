Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?

Судя по паспорту строительства, это будет "торгово-развлекательный центр с многоуровневой автостоянкой в районе пр. Независимости-МКАД в г. Минске". Начало строительства - 14 декабря 2017 года, окончание - 14 февраля 2020 года.

Мы обратились с официальным запросом в компанию ООО «Табак-Инвест», чтобы получить более подробную информацию. Однако выяснилось, что «компания пока не готова предоставлять информацию о строящемся ТЦ». А значит, сколько стоит аренда помещений здесь, также выяснить не удалось.