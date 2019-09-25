|
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
26.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом с микрорайоном Уручье ООО «Табак-Инвест» активно строит еще один торгово-развлекательный центр. Он расположился как раз по соседству от «Короны» по пр-ту Независимости, 154а. Смотрим фоторепортаж о ходе строительства.
Судя по паспорту строительства, это будет "торгово-развлекательный центр с многоуровневой автостоянкой в районе пр. Независимости-МКАД в г. Минске". Начало строительства - 14 декабря 2017 года, окончание - 14 февраля 2020 года.
Мы обратились с официальным запросом в компанию ООО «Табак-Инвест», чтобы получить более подробную информацию. Однако выяснилось, что «компания пока не готова предоставлять информацию о строящемся ТЦ». А значит, сколько стоит
Фото: Павел Садовский
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр. Что там будут продавать?
Рядом с микрорайоном Уручье ООО «Табак-Инвест» активно строит еще один торгово-развлекательный центр. Он расположился как раз по соседству от «Короны» по пр-ту...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)