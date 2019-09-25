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Лукашенко рассказал об обиде на экс-президента Украины Виктора Януковича

26.09.2019 13:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, рассуждая об отношениях между странами, упомянул неприятный для него лично эпизод с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. «Бывает, всякие темные силы находят на человека», — заявил белорусский президент на встрече с украинскими журналистами. Запись выступления опубликовал телеканал 112 Украина.


Фото: Reuters

Лукашенко рассказал эту историю, когда шла речь о построении отношений с другими странами.

— Вот вы считаете моим другом (или считали) Виктора Януковича? Так вспомните, когда проводили чернобыльские мероприятия там: вы же закрыли небо для пролета моего самолета. Вы сначала меня пригласили, а потом, вместо того чтобы извиниться (ну, Запад там, может, Лукашенко не хочет видеть) — [так] по-мужски снял [бы] трубку, позвонил! Мы же в добрых отношениях. Взяли так тихонько для пролета небо, — рассказал президент.

По словам Лукашенко, он не стал рваться туда, хотя и не считает «Украину чужой для себя».

— Я бы мог сесть в вертолет и за час перелететь в Чернобыль. Уверен, никто не посмел бы сбить мой вертолет. Но были такие моменты. Это просто вам, как бы между прочим, для сведения. Но мы и это пережили. Всякое бывает. Всякие темные силы находят на человека, он потом принимает эти решения, — добавил он.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После его свержения бежал в Россию, где получил убежище.

 
 
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Во время полета в Украину закрыли небо для самолета, в котором летел белорусский президент.
 
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