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Лукашенко: Я Путину сказал: «Если есть мысль, что мы можем войти в состав России - выбрось это из головы»
26.09.2019 14:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь намерена развивать интеграционные процессы с Россией, не опасаясь за свой суверенитет и независимость. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Фрагменты интервью продемонстрировали в эфире телеканала
— Слишком много не то что досужих, а абсолютно неправильных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Российской Федерацией. Все опасаются. А чего опасаетесь? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, на нас влияет Польша — в разной степени, балтийские страны — в меньшей степени. В большей — Российская Федерация. Мир взаимозависимый, — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что Беларусь будет укреплять свою независимость, чего бы это не стоило.
— Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России, или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы». Чисто эмоционально, скажите, я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ, — рассказал Лукашенко.
Он добавил, что в Беларуси тоже говорят о том, что он намерен «сдать независимость и суверенитет.
— Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я могу, так и управляю, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну, — добавил Александр Лукашенко.
Интеграция с Россией
Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.
10 дней назад газета «Коммерсантъ»
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Ситуацию
В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве. По мнению белорусских властей, «публикация проекта программы в отсутствии пакета дорожных карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса».
Ранее сообщалось, что парафированную 6 сентября 2019 года премьерами программу интеграции президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
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Лукашенко: Я Путину сказал: «Если есть мысль, что мы можем войти в состав России - выбрось это из головы»
- Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ, - рассказал Лукашенко.
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