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Беларусь подпишет договор о поставках нефти с Казахстаном в октябре
26.09.2019 14:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
«Соглашение отработано, планируется, что оно должно быть подписано в октябре. Предполагается, что это произойдет во время визита главы государства в Казахстан», - сказал Сизов.
По его словам, в соглашении обозначены условия поставок, но не оговариваются объемы,
Белорусские власти
Напомним, в мае Лукашенко заявил, что Беларусь
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Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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