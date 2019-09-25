Беларусь подпишет договор о поставках нефти с Казахстаном в октябре

Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Соглашение отработано, планируется, что оно должно быть подписано в октябре. Предполагается, что это произойдет во время визита главы государства в Казахстан», - сказал Сизов.

По его словам, в соглашении обозначены условия поставок, но не оговариваются объемы, сообщает БелТА.

Белорусские власти постоянно мониторят , где экономически целесообразно закупать нефть, есть, как говорит Сизов, отработанные маршруты (порты Балтийского и Черного моря). Из Казахстана можно поставлять по трубопроводам и железнодорожным транспортом.