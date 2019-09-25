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Лукашенко: У нас много поляков в Гродненской и Брестской областях. Но это мои поляки

26.09.2019 15:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Никакие разговоры о сепаратизме в Беларуси невозможны, считает Александр Лукашенко. Но надо задуматься, кому, например, выгодно, чтобы Украина не была Украиной, заявил он на встрече с журналистами. Это следует из трансляции телеканала 112 Украина.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отношения Беларуси с Украиной зависят только от нас самих, заявил Александр Лукашенко на встрече со СМИ.

— Да, мы будем оглядываться (и вы даже!) на Россию, на это «Міжмор'е» с другой стороны, на американцев — ну, такова политика. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Рискну заявить: чем теснее отношения, тем больше этому будут противодействовать.

По его словам, такие тесные отношения между странами никому другому не нужны, «ни там, ни там».

— Возьмите НАТО: почему разбомбили Югославию? И вообще зачем на клочки поделили страну? Кому это выгодно? .Легче управлять. (Пауза). Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной, восток-запад там — где-то венгры, где-то поляки живут? А раз они там живут, то чуть ли не государство свое должны иметь. Я проецирую на Беларусь: ну и что, если много поляков живут у нас в Брестской и Гродненской областях? Это значит, что там будет отдельное государство или какой-то протекторат Польши? Нет. И когда кто-то пописывает или из политиков говорит со стороны Польши «а, вот, поляки там» и прочее, то я говорю: ребята, там поляки, но они мои поляки. На юге Беларуси, по всей стране. «Украинцы [тоже]», начинают. Это мои украинцы! Это мои белорусские украинцы, граждане моей страны, где я президент. Все, разговор закончен.

По словам президента, он этим вопросом и не озабочен особенно, «живут и живут».

— Я вспоминаю свои первые президентские выборы, мне противостояли руководители всей этой польской диаспоры — Шушкевич, Позняк и так далее. И за кого проголосовали поляки? За меня, восточного человека, я под Смоленском фактически родился, в восточной Беларуси! (…) Поэтому не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки. Это украинские венгры, это украинские поляки! Я так это понимаю, и пускай на меня венгры и поляки не обижаются.

Лукашенко отметил: то, что Украина должна быть единой и неделимой — для него свято.

 
 
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Никакие разговоры о сепаратизме в Беларуси невозможны, считает Александр Лукашенко
 
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