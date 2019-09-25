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Лукашенко готов «хоть завтра» обмерешить вопрос с украинцем Шаройко и белорусом Политикой
26.09.2019 21:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине гражданина Беларуси Юрия Политики. Об этом президент заявил во время пресс-конференции для украинских СМИ, передает телеканал
— Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои, — заявил глава государства. Президент рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.
— Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал — ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они есть, мы же договорились с тобой. Я говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. «Саша, все, заметано, решаем». Почему не решается до сих пор?
Лукашенко отметил, что готов решить этот вопрос «хоть завтра», но украинскаая сторона не успеет, так как «хочет Политику повести в суд».
— Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно, как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен, — сказал он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла...
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