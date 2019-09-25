Лукашенко готов «хоть завтра» обмерешить вопрос с украинцем Шаройко и белорусом Политикой

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине гражданина Беларуси Юрия Политики. Об этом президент заявил во время пресс-конференции для украинских СМИ, передает телеканал «112 Украина» .



Фото: пресс-служба президента

— Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои, — заявил глава государства. Президент рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.

— Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал — ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они есть, мы же договорились с тобой. Я говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. «Саша, все, заметано, решаем». Почему не решается до сих пор?

Лукашенко отметил, что готов решить этот вопрос «хоть завтра», но украинскаая сторона не успеет, так как «хочет Политику повести в суд».

— Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно, как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен, — сказал он.

Кто такие Шаройко и Политика

Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщил КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным. По данным КГБ, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко было возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Фото взято со страницы Павла Шаройко в Facebook

Павел Шаройко рассказал , что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.



Фото: svaboda.org

Генеральная прокуратура Беларуси считает , что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа».

Белорусская Генпрокуратура также считает , что нетщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».​​​

29 июля на очередном заседании Новозаводской районный суд Чернигова принял решение, что Политика может быть отпущен под залог — 576 тыс. гривен (около 23 тыс. долларов). Но следующее заседание пока так и не состоялось .