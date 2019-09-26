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Лукашенко рассказал, как отложил начало ремонта Мозырского НПЗ из-за уборочной в Украине

26.09.2019 22:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Аленксандр Лукашенко рассказал о просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского помочь с топливом, так как в разгар уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов. Об этом президент заявил во время пресс-конференции для украинских СМИ 26 сентября. Встречу показали в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

«Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов, и попросил помочь», — сказал Лукашенко.

«Я говорю: в чем проблема? Мы продаем. „Нет, твой завод становится на ремонт“. Я говорю: слушай, ты больше знаешь про этот Мозырь, чем я. Я как-то не занимался этим вопросом. <…> Я пообещал в течение дня разобраться в ситуации и, если есть хоть малейшая возможность отсрочить ремонт и поставить дополнительно нефтепродукты для уборки урожая в Украине, я сделаю», — рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси поговорил с руководством НПЗ, и завод перенес сроки планового ремонта.

«И мы поставили сразу примерно на 40% больше топлива. Мы отнесли ремонт на окончание уборочной кампании в Украине. Мы все сделали, чтобы Украине помочь», — сказал Лукашенко и отметил, что топливо было поставлено стране-соседке.

Напомним, на днях группа «Нафтогаз» впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.

 
 
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Президент Беларуси Аленксандр Лукашенко рассказал о просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского помочь с топливом, так как в разгар уборочной кампании...
 
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