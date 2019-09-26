«Свистать всех наверх», или Как МВФ предлагает решить самый актуальный для человечества вопрос

Источник материала: Tut.by

По мере того, как последствия изменения климата проявляются все более ощутимо, они становятся важной темой разговора — за кухонным столом, между поколениями и на мировом уровне, заявил исполняющий обязанности директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, выступая на Генассамблее ООН.



Фото: TUT.BY

Дэвид Липтон назвал безотлагательные меры, которые надо принять в борьбе с изменением климата, так как это критически важно для макроэкономического развития.

— Наша первостепенная задача — поддерживать страны в их усилиях по резкому сокращению использования ископаемых видов топлива, чтобы мы могли ограничить глобальное потепление относительно температур доиндустриальной эпохи уровнем, который считается безопасным (2°C или меньше). Существующие обязательства в рамках Парижского соглашения по снижению потепления значительно отстают от этой цели. Это — сигнал «свистать всех наверх», требующий принятия мер, включая более продуманное регулирование, наращивание инвестиций в «зеленую» энергетику и пересмотр налогово-бюджетной политики, — заявил Липтон.

Он пояснил, что главная проблема сводится к тому, что углерод слишком дешев. При средней мировой цене СО2 два доллара за тонну домашним хозяйствам и компаниям нужны дополнительные стимулы для экономии энергии и перехода на более чистые виды топлива. Чтобы ограничить глобальное потепление безопасным уровнем, плата за выбросы углерода должна быть значительно более высокой — до 75 долларов за тонну.

— Есть различные стратегии, которые могут помочь миру прийти к правильному уровню цен. Новое исследование МВФ показывает, что налоги на выбросы углерода являются наиболее мощными и эффективными инструментами — но только если они реализуются справедливо и с учетом потребностей экономического роста. Смысл в том, чтобы преобразовать налоговую систему, а не просто добавить новый налог, — заявил и.о. директора-распорядителя МВФ.

В качестве примера он назвал введение Швецией в 1991 году налога на выбросы углерода. Тогда для населения с низкими и средними доходами были повышены трансферты и снижены налоги для компенсации более высоких затрат на энергоносители. Это изменение политики сыграло важную роль в сокращении выбросов углерода в Швеции с 1995 года на 25%, тогда как ее экономика выросла более чем на 75%.

— Сегодня многим странам следует пойти еще дальше. Подумайте о значительных потенциальных доходах от налогов на выбросы углерода, которые оцениваются примерно в 1−3% ВВП. За счет этих доходов можно финансировать адресную и заблаговременную помощь населению, которое эти изменения затрагивают непропорционально сильно, поддерживать компании и инвестиции в сфере инфраструктуры чистой энергетики и, в конечном счете, обеспечить финансирование для достижения целей устойчивого развития, — предложил Липтон.

Представитель МВФ также обратил внимание на экономические и социальные аспекты целей устойчивого развития.

— Эта часть повестки дня на период до 2030 года призвана содействовать созданию мира, свободного от бедности и лишений, более справедливого мира — причем для всех, а не только для развивающихся стран. Хорошая новость заключается в том, что мы можем опираться на уже достигнутые успехи: за последние три десятилетия детская смертность снизилась наполовину, и более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты. Эти достижения показывают, насколько действенными могут быть усилия в области развития, особенно в контексте глобальной интеграции. Но предстоит сделать намного больше. Для многих стран это означает необходимость значительно увеличить расходы для достижения целей, — заявил он.

В таких ключевых областях, как здравоохранение, образование и приоритетная инфраструктура, по нашим оценкам, развивающимся странам с низкими доходами потребуются ежегодные дополнительные расходы, достигающие 0,5 трлн долларов в 2030 году, или примерно 15% их совокупного ВВП (в 2030 году).

— Как же нам мобилизовать финансирование для целей устойчивого развития? Ответственность начинается «у себя дома»: с совершенствования макроэкономического управления, повышения государственных доходов и реализации более эффективных планов расходов. Во многих странах имеется также потенциал для активизации борьбы с коррупцией и создания более благоприятной деловой среды для участия частного сектора в развитии. Это включает принятие благоприятствующих инвестициям нормативных и правовых основ.